Rusya Savunma Bakanlığı: Rus uçağının düşürülmesinin sorumlusu İsrail

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "İsrailli pilotun, İl-20 uçağının etkin yansıtıcı yüzeyinin F-16'dan çok daha büyük olduğunu ve Rus uçağının bu nedenle uçaksavar füzesinin hedefi haline geleceğini anlamaması mümkün değil." dedi.

İsrail'den Rusya'ya 40 sayfalık uçak kazası raporu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'de Rus İl-20 askeri uçağının düşürülmesinin sorumlusunun İsrail Hava Kuvvetleri olduğunu söyledi.

Konaşenkov, düzenlediği brifingde, 17 Eylül'de Rus uçağı İl-20'nin Suriye'de düşürülmesine ilişkin kronolojik detayları anlattı.

İsrail'e ait 4 F-16 uçağının Suriye'deki hedefleri vurmadan bir dakika önce Rus tarafına bilgi verdiğini vurgulayan Konaşenkov, İsrail uçaklarının 21.40'ta kısa bir süre önce verdikleri bilgiye göre ülkenin kuzeyinde değil, batısında bulunan Lazkiye ilinde sanayi tesislerini vurduğunu ifade etti.

Konaşenkov, İsrail tarafının, Rus tarafına önceden değil, operasyonun başlaması ile birlikte bilgi verdiğine dikkat çekerek, "Bu eylem, ortak çalışma gruplarının faaliyetleri çerçevesinde sağlanan, 2015 yılında 'Suriye'deki iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında olayların önlenmesi' anlaşmasının doğrudan ihlalidir." dedi.

İsrail uçaklarının yeri hakkında da bilgi verilmediğine işaret eden Konaşenkov, 21.51'de Suriye hava savunma sistemlerinin çalışmaya başladığını bildirdi. İlk saldırı sonrası İsrail uçaklarının yeni bir saldırıya daha hazırlandığını anlatan Konaşenkov, 21.59'da yeni bir saldırıya yönelen İsrail uçaklarından birinin manevra yaparak İl-20'ye doğru yaklaştığını belirtti.

Bu esnada İl-20'nin inişe doğru geçtiğini ifade eden Konaşenkov, Suriye hava savunma sisteminin ise bu yeni bir atak olarak algıladığını dile getirdi.

Konaşenkov, "İsrailli pilotun, İl-20 uçağının etkin yansıtıcı yüzeyinin F-16'dan çok daha büyük olduğunu ve Rus uçağının bu nedenle uçaksavar füzesinin hedefi haline geleceğini anlamaması mümkün değil. İsrailliler, Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin, Suriye silahlı kuvvetlerinden, dost düşman tanıma sistemlerinin farklı olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden Suriye sisteminin, Rus uçağını İsrail uçağı olarak algılayabileceğini biliyorlardı." diye konuştu.

Bu sırada Hmeymim Üssü'ne iniş için dönüş yapan İl-20 uçağının Suriye hava savunma sistemlerinin hedefine girdiğini bildiren Konaşenkov, "Özellikle altını çiziyorum, İsrail uçakları, Rus İl-20 uçağını hava savunma sistemine karşı siper edinerek, manevra yapmaya devam etti. Saat 22.03'te de Suriye hava savunma füzesi daha büyük ve daha yakın bir hedef olan İl-20'yi vurdu. Mürettebatın komutanı, uçaktaki yangını ve uçağın düşmeye başladığını bildirdi. Saat 22.07'de uçak radardan kayboldu." ifadesini kullandı.

İsrail uçaklarının yaklaşık 40 dakika daha bölgede bulunduğunu kaydeden Konaşenkov, 22.29'da Rus askeri yetkililerinin uçağın kaybolduğunu, uçağa ulaşmak için İsrailli yetkilileri bilgilendirdiğini aktardı. Konaşenkov, olaydan 50 dakika sonra İsrailli askeri yetkililerin talebe yanıt verdiğini ve bölgenin temizlediğini bildirdiklerini kaydetti.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, hafta içi gerçekleştirdikleri ziyarette, İl-20 uçağı hadisesine ilişkin, Rusya'yı ikna etmek için Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rus İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş ve Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için uçağın füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.