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10 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Sabah namazında ''Kudüs'' buluşması

10 Aralık 2017, Pazar 10:41
Siirt'te, 56 sivil toplum kuruluşundan oluşan Siirt Birlik Platformu ile İl Müftülüğü tarafından organize edilen "Sabah namazı buluşmaları" kapsamında vatandaşlar Kudüs için dua etti.

Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 56 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ensar Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Müezzin İsa Utlu'nun okuduğu Yasin-i Şerif'in ardından namaz kılındı.

Müftülük görevlileri tarafından Türkçe, Arapça ve Kürtçe seslendirilen ilahinin ardından program, Kudüs'teki Müslümanlara dua edilmesi ve Siirt Belediyesi tarafından verilen kahvaltıyla sona erdi.

"Ümidimiz, müslümanların kurtuluşuna vesile olmak"

Siirt Birlik Platformu Başkanı Bayram Bülbül, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları üzerine Kudüs'te kanayan yaraya tuz serpilmiş olduğunu söyledi.

Kudüs'e dua etmek için sabah namazında bir araya geldiklerini belirten Bülbül, şöyle konuştu:

"Bu mübarek camide namaz ve vaazdan sonra ümmetin birleşmesine vesile olmak için dua ettik. Allah rızası için geldik ve dua ettik. Ümit ediyoruz ki Müslümanlar zilletten izzete doğru bir yol alırlar. Başta Kudüs'ün hürriyete kavuşmasına ve bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile olur diye ümit ediyoruz. Rabbim dualarımızı kabul etsin." 

Bursa'da Ulu Cami önünde sabah namazı sonrası toplanıldı 

Ulu Cami önünde toplanan "Kudüs’e Sahip Çık" yazılı dövizleri taşıyan grup, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları attı.

HÜDA PAR İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve Peygamber Sevdalıları Platformu İl Koordinatörlüğünün destek verdiği protesto, sabah namazının kılınmasının ardından yapıldı. 

HÜDA PAR İl Yönetim Üyesi Zeki Aras, yaptığı açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kudüs'teki Müslümanların yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini ifade eden Aras, "Trump'ın yaptığı açıklamayı kabul etmiyoruz. Kudüs'ü muhafaza etmeyi ve kurtarmayı kendimize vazife olarak görüyor ve tüm halkımızı meydanlarda tepkilerini vermeye çağırıyoruz. Kudüs Müslümanlarındır, Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs'ün İsrail'in başkent yapılmak istenmesi yeni sorunlar yaratacaktır. Müslümanlar için Mekke ne kadar önemliyse Kudüs de o kadar önemlidir." diye konuştu.

 

AA

Etiketler: kudüs
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