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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

''Şaşırtıcı sayıdaki sızıntıları şiddetle kınıyorum"

29 Mart 2018, Perşembe 21:59
ABD Adalet Bakanlığının, basına gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) görevli bir ajana dava açtığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bakanlık, Minnesota'da görevli Terry Albury isimli FBI ajanı hakkında "casusluk" suçlamasıyla dava açtı.

Albury'nin bilgileri paylaştığı muhabirin ve haber sitesinin ismi dava dosyasında geçmezken, bilgilerin Şubat 2016 ila Ocak 2017 tarihlerinde sızdırıldığı belirtildi.

Bakanlığın olayla ilgili soruşturması, söz konusu tarihlerde ABD kökenli haber sitesi The Intercept'in "FBI'in Gizli Kuralları" başlığı altında bir haber dizisi yapmasının ardından başladığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, göreve geldikten sonra yönetimden basına yapılan bilgi sızdırmalarına karşı sert önlemler alacaklarını duyurmuştu.

Bakan Sessions, geçen yıl ağustos ayında yaptığı bir konuşmada "Hükümetimizin, ülkemizin güvenliğini riske atan şaşırtıcı sayıdaki sızıntıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Etiketler: abd, ajan, casusluk
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