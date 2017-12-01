''Sultanların peşi sıra giden alimlerden bıktık usandık artık"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, "Birlik, hiçbir hükümdarın arzularına boyun eğmez ve hiçbir devletin de konvoyuna takılıp gitmez." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, birliğin özgürlük, adalet ve barışın temellerinin yayılması için çalıştığını söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında Karadaği, "Birlik, hiçbir hükümdarın arzularına boyun eğmez ve hiçbir devletin de konvoyuna takılıp gitmez." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin aşırılıklardan en büyük zararı gören İslam ümmetinin bağrından koptuğuna işaret eden Karadaği, "Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki İslam ümmeti aşırı akımlardan bıkmıştır. İnsanlara yukarıdan bakanlardan da sultanların peşi sıra giden alimlerden de bıktık usandık artık." diye konuştu.

Birliğin "evrensel" olduğunun altını çizen Karadaği, Allah'tan başka kimseden korkmamayı kendilerine şiar edindiklerini söyledi.

İnsanlarla barış içinde yaşama konusunda alimlerin örnek olma gibi bir rolü olduğunu vurgulayan Karadaği, kurumsal çerçevede çözüm önerileri sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Karadaği, şunları kaydetti:

"Dünya Müslüman Alimler Birliği, aşırılık ve terörle mücadelenin yanı sıra çatışan taraflar arasında ara buluculuk ve barışın sağlanması konularında mükemmel işler yaptı. Mevcut dini eğitim sisteminin reformu ve tüm dünyada mutedil alimlerin yetişmesi için program ve sistemlerin oluşturulması amacıyla pek çok konferans düzenledi."

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından geçen hafta yapılan ortak açıklamada, Şeyh Yusuf el-Karadavi'nin başkanlık ettiği Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi ile 11 kişinin "terör listesine" alındığı duyurulmuştu.