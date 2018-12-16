Suriye askeri muhalefet sözcüsü Asimi'den Türkiye'ye destek

Suriye askeri muhalefet sözcüsü Asimi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK'ya karşı düzenleyeceği askeri harekata ilişkin, "ABD’ye rağmen Türkiye’nin yapacağı harekata destek vermekte kararlıyız.” dedi.

Suriye konulu Astana müzakerelerine katılan askeri muhalefet sözcüsü Eymen Asimi, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatacağı askeri operasyonuna desteğe vermeye hazır olduklarını söyledi.

YPG/PKK'nın uluslararası güvenliğe tehdit kaynağı oluşturduğunu ve Suriye'de siyasi çözüme engel olacağını belirten Asimi, uluslararası topluma, Türkiye'nin ve Suriye askeri muhalefetinin yanında yer alma çağrısında bulundu.

"Suriye'nin bütünlüğünü koruyan bir operasyondur"

Asimi, "Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlenecek askeri operasyon, Suriye halkını güvenliğe ve istikrara kavuşturan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının devamdır. Suriye'nin bütünlüğünü koruyan bir operasyondur." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine de konuşan Asimi, ABD'li yetkililerden, operasyona destek vermemeleri için tehditkar mesajlar aldıklarını söyledi.

Asimi, "ABD Dışişlerinden ve temsilcilerden, Türkiye'nin yanında Fırat'ın doğusunda düzenlenecek harekata katılmamamız için telefonlar aldık. ABD’ye rağmen Türkiye’nin yapacağı harekata destek vermeye kararlıyız." dedi.

ABD'nin tehditkar mesajı

ABD'li yetkililer, Suriyeli askeri ve siyasi muhaliflere gönderdiği mesajda, harekata katılacak unsurların doğrudan ABD ordusuyla karşı karşıya geleceğini iddia etmiş ve mesajda, "Özgür Suriye Ordusu veya SMDK’nin (harekata) herhangi bir şekilde katılımı ABD ve koalisyon güçlerine saldırı demektir ve bu gerek koalisyon güçleri gerek ABD ile doğrudan çatışmaya yol açacaktır. ABD güçleri ve SDF (YPG/PKK) iç içe geçmiş durumdadır. Dolayısıyla koalisyon güçleri ve ABD güçleri hedef alınıp çatışmaksızın SDF’ye saldırılamaz. Filler tepişirken oradan uzak durmalısınız." ifadelerine yer verilmişti.