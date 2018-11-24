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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Taylandlı çocuklara kültürümüzü tanıttılar

24 Kasım 2018, Cumartesi 19:05
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerine Türk masalı anlatıldı, Karagöz ile Hacivat oyunu oynatıldı.

Bangkok'ta, "2018 Türkiye ile Tayland Karşılıklı Kültür Yılı" kapsamında, "Arkadaşım Türkiye" etkinliği yapıldı. Tayland Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 100 Taylandlı ilkokul öğrencisinin katıldığı program, Türk masalı dinletisiyle başladı.

Oyuncu ve masal anlatıcısı Sıla Topçam ve müzisyen İsmail Başışık, meşhur Türk masallarından "Nohut Oğlan" hikayesini anlattı.

Masalın ardından Türk gölge oyunu Karagöz ile Hacivat gösterisi yapıldı. Devlet Tiyatroları Tasarımcısı Hakan Dündar ve oyuncu Ali Meriç'in oynattığı gösteriyi Taylandlı çocuklar kahkahalarla izledi.

Gösteriden sonra çocuklar, kendilerine verilen plastik kağıt, boya kalemi ve makasları kullanarak Karagöz ve Hacivat kuklaları yaptı.

Ebru sanatlarıyla devam eden etkinlikte sanatçı Esra Savaşır, çocuklara ebru motifleri yapmayı öğretti ve her çocuk, yaptığı şekilleri tablo olarak ellerine aldı.

Programa gelen Kahramanmaraş dondurmacısı ise yaptığı oyunlarla çocukların ilgi odağı oldu.

Etkinliği ziyaret eden Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, programda görev alan sanatçılarla sohbet ederek, verdikleri emek için teşekkür etti.

Büyükelçi Akgün, "Türkiye ile Tayland'ın diplomatik ilişkilerinin 60. yılını kutlarken bugünkü etkinliğimizde çocuklara ulaşıyoruz. Ortalık cıvıl cıvıl, çocuklarımız ellerinde Türk bayrakları ve balonlar ile çok mutlular." dedi.

"Tayland bize pek çok açıdan yakın"

Tayland'da Türk etkinliklerinin devam edeceğini söyleyen Akgün, "Bu faaliyetimizin ardından Türkiye-Tayland ortak fotoğraf sergimiz, Türk filmleri gösterimi, arkeoloji semineri, Türk yemekleri sunumu, aralık sonuna doğru da Piri Reis balesini Taylandlı dostlarımızla buluşturacağız." şeklinde konuştu. 

Akgün, bu tür faaliyetlerin ikili ilişkilerin gelişmesinde önem arz ettiğine dikkati çekerek, "İlişkilerimizin ilerletilmesi için çok güzel bir zemin var. Tayland bize pek çok açıdan yakın ama tanınması gereken bir ülke. Kültür yılımızın da bunda katkısı çok olacaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve Oyuncu Gürol Tonbul ise "Arkadaşım Türkiye etkinliği kapsamında buraya bir masal getirdik. Bunun dışında Karagöz etkinliğimiz ve Ebru atölyemiz var. Çocuklarla böyle bir etkinlikte buluşmak çok heyecan verici." dedi.

Tonbul, çocuklara yönelik bu tür etkinliklerin artmasını arzu ettiğini vurgulayarak, "Burada da gördüğünüz üzere çocuk her yerde çocuktur. Ortak bir duyguda buluşuyorsunuz. Bu tür sanatsal etkinliklerin de amacı bu." diye konuştu.

Anadolu kültüründe masalın önemli olduğunu belirten Tonbul, Türk masallarını Türkiye ve dünyada yaymak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Etkinlik, grup fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

"Arkadaşım Türkiye" etkinliği, yarın da aynı gösterilerle sürecek.  

AA

Etiketler: Tayland, Türkiye, Arkadaşım Türkiye
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