Trudeau’dan Bayram mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Trudeau'nun Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, İslam toplumunda ramazan ayının sonuna damgasını vuran Ramazan Bayramı'nın Müslüman toplum için en önemli dini bayramlardan olduğuna işaret eden Trudeau, mesajında şunları kaydetti:

"Bayram, ramazan boyunca kazanılan ruhsal gelişim ve kazanımlar için teşekkür etmek zamanıdır. Bu vesileyle Müslümanlar, özel bayram namazlarına katılmak, tebrik ve hediye alışverişinde bulunmak, kutlama yemeği paylaşmak ve başkalarına, özellikle de şanssız olanlar için cömertçe davranmak için toplanırlar. Kanada'nın kültürel çeşitliliği, en büyük güç ve gurur kaynaklarından biridir. Bu yıl, Kanada Konfederasyonu’nun 150. yıl dönümünü kutluyoruz, Müslüman cemaatimizin ulusal dokumuza yapmış olduğu paha biçilmez katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Eşim Sophie ve ben, ailemiz adına Ramazan Bayramı'nı kutlayan herkese en iyi dileklerimizi sunuyoruz."

Trudeau, mesajını Arapça "Eid Mubarak! (Bayramınız hayırlı olsun!)" ifadeleriyle bitirdi.