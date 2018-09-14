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14 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Trump, Çin'e 200 milyar dolarlık yaptırım talimatı verdi

14 Eylül 2018, Cuma 21:35
Bloomberg'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ticaret ve ekonomi ekibinden, Çin'e yönelik son gümrük vergilerini hayata geçirmelerini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne yönelik yeni gümrük tarifelerinin uygulamaya başlanması talimatını verdi.

Bloomberg'in ismini açıklamadığı dört ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump ticaret ve ekonomi ekibinden, Çin'e yönelik son gümrük vergilerini hayata geçirmelerini istedi.

Haberde, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın perşembe sabahı Başkan Trump ile bir araya geldikleri ve Çin'e yönelik yeni hamleleri görüştükleri kaydedildi.

ABD yönetimi Çin'i dün yeniden müzakerelere davet etti

Öte yandan, Beyaz Saray Ekonomik Konseyi Başkanı Larry Kudlow, dün yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Mnuchin'in üst düzey Çinli yetkililere müzakereler için yeni bir davet gönderdiğini teyit etmişti.

Trump'ın bu davete rağmen yeni tarifelerin uygulamaya geçirilmesi yönünde talimat vermesinde, "ABD yönetiminin Çin'le anlaşmak için baskı altında olduğuna" yönelik haberlerin rol oynamış olabileceği belirtiliyor.

Amerikan basını, Mnuchin'in Çin ile başarısız geçen son müzakerelerin ardından yeni bir davette bulunmasını, "Trump yönetimi kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Çin'le ticaret savaşını bitirmek istiyor." şeklinde yorumlamıştı.

5 bin Çin ürününü ilgilendiriyor

Trump yönetimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürünün yer aldığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini 10 Temmuz'da açıklamıştı.

Söz konusu listedeki ürünlere gümrük vergisi getirilmesinin Amerikan şirketlerini nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik 60 günlük geri bildirim süresi 6 Eylül Perşembe günü sona ermişti.

ABD Ticaret Temsilciliği, yeni tarifelerin tabi tutulacağı ürünler hakkında iş dünyasından geri bildirimler doğrultusunda değişiklikler yapabiliyor.

AA

Etiketler: ABD, Çin, ekonomi, yaptırım
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