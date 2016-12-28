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Trump'tan İsrail'e: Güçlü kal İsrail, 20 Ocak hızla yaklaşıyor

28 Aralık 2016, Çarşamba 20:56
ABD Başkanlığına seçilen Trump, Twitter mesajı ile İsrail'e destek vererek başkanlık görevini devralana kadar "güçlü olması" çağrısı yaptı.

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, "aşağılayıcı ve saygısızca davranıldığını" öne sürdüğü İsrail'e, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralana kadar "güçlü olması" çağrısında bulundu.

Trump, BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından Twitter'da İsrail'e destek mesajları paylaşmayı sürdürüyor.

Twitter aracılığıyla İsrail'e destek mesajı veren Trump, bu ülkeye, başkanlık görevini devralana kadar güçlü olması çağrısı yaptı.

Trump, "İsrail'e bu kadar aşağılayıcı ve saygısız davranılmasına müsade edemeyiz. ABD'de iyi bir dostları vardı ama artık yok. Sonun başlangıcı korkunç İran anlaşması, şimdi de BM. Güçlü kal İsrail. 20 Ocak hızla yaklaşıyor." paylaşımında bulundu.

Donald Trump, daha önce de BM Güvenlik Konseyindeki İsrail kararının veto edilmesi çağrısında bulunmuş, ABD'nin çekimser kalmasıyla kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." ifadesini kullanmıştı. 

BM'yi de eleştiren Trump, "BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

Etiketler: donald trump, israil, abd
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  • Muzaffer Çabukoğlu

    29.12.2016 10:10:17

    bu fani dünyada üç grup insan vardır: birincisi Siyonizme direnen, hakkı üstün tutan; ikincisi Siyonizmin uşaklığını yapan, gücü üstün tutan; üçüncüsü ise duyarsızlıkta sınır tanımayan, dünyanın zevkine sefasına düşen. Trump hem ikinci hem de üçüncü grup üyesi olduğu anlaşılıyor.

  • Toygar

    29.12.2016 09:19:00

    Ver gazı, ver gazı!.. Seni giderken de göreceğiz inşallah!.. Senden öncekilerini de gördük... Giderayak helalleşirsin artık. Bulursan!..

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