"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz'

21 Haziran 2018, Perşembe 00:19
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, PKK ve diğer hiçbir silahlı örgütün Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, ülkede 12 Mayıs'ta yapılan seçimlere hile karıştığı iddialarını dile getirerek, hile yapan tarafların yakalanıp cezalandırılması için yargı erkine çağrı yaptı.

Irak'ta seçimler sonrası yeni hükümetin kurulmasında yaşanan gecikmeye ilişkin İbadi, "Anayasal boşluk yok. Irak Anayasa Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladığı günden itibaren, yeni meclis kurulup Cumhurbaşkanını seçecek. O da hükümet kurma görevini verene kadar hükümetimizin süresi devam edecek." dedi.

Bağdat'ın merkezinde Haşdi Şabi milisleriyle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmaya yönelik soruyu da İbadi, "Konu çözüldü. Çatışmaya neden olan kişi yakalandı yargıya teslim edilmesi için sorgu süreci devam ediyor." yanıtını verdi.

"PKK'nın Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz"

Irak Başbakanı İbadi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil'e terör örgütü PKK'ya yönelik saldırılarının sorulması üzerine, PKK ve diğer hiçbir silahlı örgütün Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyeceklerini ve Irak güvenlik güçleri dışındaki yapılanmaların ülkede barınmasına anayasal olarak izin vermeyeceklerini ifade etti.

AA

Etiketler: türkiye, ırak, ibadi, terörle mücadele, pkk
Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acılara saygısızlık

    Dünya Kupası'nda son durum?
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    'Türkiye'ye saldırmasına izin vermeyiz'

    ‘Din, kimsenin tekelinde değildir’

    Halk sandığı iyi kullanmazsa demokrasi zora girer

    Cumhurbaşkanı adayı İnce’den önemli mesajlar: İsteyene istediği kadar din eğitimi

    Sandıklara yakın takip

    Bu nine, başka nine

    Susuzluk kalp krizine götürebilir

    Trump'tan göçmenlere ilişkin önemli imza
    📷

    Akıllı Tahta

    "AB Terörizm Durumu ve Trendi 2018 Raporu" açıklandı

    Savaşın kurbanı: Mülteci çocuklar

    Erdoğan: YSK'nın her verdiği kararın doğru olduğunu iddia edebilir miyiz?

    Yalnızca 15 dakika yetti!

    İnce'den ''anket firmaları'' ile ilgili açıklama

    Soğan % 212 arttı

    Ankara tasarruf etmeyi unuttu

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Herkes için adalet

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör ve seçim
    Genel

    Barla'da neler oluyor?
    Genel

    Acılara saygısızlık
    Caner KUTLU

    Ya yeni hâl, ya izmihlâl
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiye’ye yazdığımız mektup
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı”yla demokrasi ve adalet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünyada mahşer sorgusu
    Ali FERŞADOĞLU

    Siz emaneti kime veriyorsunuz?
    Ahmet BATTAL

    Tam demokrat olmak nasıl mümkün olabilir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.