Zaharçenko bombalı saldırıda öldü

Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Aleksandr Zaharçenko'nun bombalı saldırıda öldüğü bildirildi.

TASS haber ajansına göre, Donetsk şehir merkezinde Zaharçenko’nun bulunduğu bir kafede patlama meydana geldi. Zaharçenko'nun öldüğü patlamaya bombanın neden olduğu belirtildi. Ukrayna’nın başkenti Kiev'de 2014’teki Meydan olayları sonrasında Rus kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti adında Kiev’den bağımsız yönetim ilan etmişti. Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna birlikleri arasında çatışmaların başlamasından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, 10 bin civarında kişi ölmüş, yaklaşık 25 bin kişi ise yaralanmıştı. AA

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