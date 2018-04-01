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1 NİSAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Zorunlu olan "G1" testi artık Türkçe de yapılacak

01 Nisan 2018, Pazar 15:40
Kanada'nın Ontario eyaletinde ehliyet değişimi için zorunlu olan "G1" testi artık Türkçe de yapılacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğinin girişimleri ve YTB'nin destekleriyle Kanada'nın Ontario eyaletinde 23 dilde yapılan "G1" yazılı trafik sınavının dil seçeneklerine Türkçe de eklendi.

Türkiye'den Kanada'ya giden vatandaşlar ehliyetlerini ilk 6 ay sorunsuz kullanabiliyor. Bu süre içinde ehliyetlerini Kanada'da geçerli kılmak isteyenlerin "G1" adlı yazılı bir trafik sınavına girmesi ve bu sınavdan başarılı olması gerekiyor.

İlk 6 ay içinde ehliyetini Kanada ehliyetine dönüştüremeyenlerin ise yeni bir başvuru yapması, hem yazılı hem de uygulamalı trafik sınavlarına girmesi şart.

Ülkeye geldiği ilk 6 ayda İngilizce ve Fransızcaya hakim olamayan vatandaşlar, trafik kurallarını bilmelerine karşın sınav dilleri arasında Türkçe bulunmadığı için mağdur oluyordu. Bazı vatandaşlar ek masraf yaparak sınava bir çevirmenle giriyor ancak çeviri sırasında zaman kaybedildiği için sınavı zamanında tamamlayamıyordu.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğinin girişimleri ve YTB tarafından finanse edilen proje çerçevesinde ehliyet sınavlarının Ontario eyaletinde Türkçe düzenlenmesi sağlandı.

Sınava 2 Nisan'dan itibaren Türkçe dil seçeneğinden girilebilecek

Kanada'da yaşayan vatandaşlar herhangi bir ek ücret ödemeden yazılı ehliyet sınavına 2 Nisan'dan itibaren Türkçe dil seçeneğinden girebilecek.

AA

Etiketler: kanada, dil, türkçe
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