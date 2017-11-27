87 bin öğretmene ihtiyaç var

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun başvurusu üzerine Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), aktif olarak çalışan öğretmen sayısını ve kaç öğretmene ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Hali hazırda 804 bin 232 kadrolu ve 39 bin 194 sözleşmeli öğretmenin görev yaptığı ifade edilirken; alanlar bazında 87 bin 501 öğretmene ihtiyaç duyulduğu açıklandı. BİMER’in açıklamasına göre 2 Ekim 2017 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) veri tabanı kayıtları doğrultusunda Türkiye’de 31 bin 320 rehber öğretmenin görev yaptığı, rehber öğretmenin ihtiyacanın ise 7 bin 444 olduğu belirtildi. Ücretli (sözleşmeli) öğretmen görevlendirme süreciyle ise valiliklerin ilgilendiği bildirildi.

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