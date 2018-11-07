Eğitimi anlatacaklar

Geçtiğimiz yıl Finlandiya Eğitim Bakanı Krista Kiuru’nun katılımıyla Finlandiya eğitim sistemini inceleyen Yarının Eğitimi Zirvesi’nin ikincisi için geri sayım başladı.

Eğitim alanındaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken Güney Kore’nin katılımıyla Yarının Eğitimi Zirvesi, 17 Kasım Cumartesi günü Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un dâvetliler arasında yer aldığı zirvede Güney Kore Eski Başbakan Yardımcısı Jaejoung Lee de konuşma yapacak. İstanbul - Yeni Asya

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