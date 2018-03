Gençlerde müfritane irtibat şart

İstanbul’da bulunan gençler ile, 10 Mart Cumartesi günü program yapıldı.

Aynı şehirde bulunan gençlerin birbirlerini daha iyi tanımasını sağlamak amacıyla düzenlen program, kahvaltı ile başladı. Kahvaltıdan sonra programa geçen gençler, Yeni Asya Vakfı’nın seminer salonunda yerlerini aldılar. Gençlerle birlikte programa, Mehmet Ali Kaya, Malik Atom, Mustafa Güreldi, Şemsettin Çakır ve Ankara’dan gelen gençlerimizden Zübeyir Seyda Okay katıldılar. Program, M. Ali Kaya’nın açılış dersi ile başladı. Dersten sonra gençler sırayla ayağa kalkarak kendilerini tanıttı. Nerelerde hizmet ettiklerini ve hangi okulda okuduklarını söylediler. Tanıtımdan sonra Malik Atom, “Etrafınızda bir sürü genç var, kimisi iyi yoldalar kimisi iyi olmayan yollara saplanmış. Bizim maksadımız iyi olanı yapmak, yaratılış gayemizi yerine getirmektir.”dedi.

Şevkimizi Paylaşalım

“Gençlerimize burada bulundukları için teşekkür ediyoruz. Ancak tüm gençlerimizin her zaman bir arada olmasını isteriz. Hepimizin her zaman işleri var, bunları programa göre ayarlamamız lâzım. Birşey istiyorsak bunu söylememiz lâzım. Net olarak ifade etmeliyiz. Fikrini net olarak belirtmeyen kendi hakkını savunamaz. Vaktinde söylemeliyiz tabi. Vaktinde söylenmeyen sözün hiçbir ehemmiyeti yoktur. O yüzden devamlı bir araya gelerek, şevkimizi birbirimizle paylaşalım” diye belirtti. İstanbul’da bulunan gençlerin birbirleri ile kaynaşması ve her daim müfritane irtibat içinde olması ve gençlerin fikirlerini de almak amacıyla düzenlenen program öğleden sonra sona erdi.

Haber: Cemil Said Demirdöğmez M. - Said Çiçek - Zübeyir Seyda Okay