Liselere yerleştirmede dördüncü nakil sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas dördüncü ve son nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "www.meb.gov.tr" internet adresine konuldu.

MEB yetkilileri, sınavla yerleştirme yapılan okullardan fen, Anadolu, Anadolu imam hatip ve sosyal bilimler liselerinde doluluk oranının yüzde 100 olduğunu söyledi.

1 MİLYON ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLDİ

Şimdiye kadar tercihte bulunan öğrencilerden 892 bin 461'i sınavsız, 122 bin 798'i sınavlı okullara olmak üzere toplam 1 milyon 15 bin 259'u istedikleri ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı kazandı.

YERLEŞEMEYENLER NAKİL KOMİSYONLARINA BAŞVURACAK

Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi gereği sınav veya yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, 10-14 Eylül'de il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek.

İlgili komisyonlar tarafından bu öğrencilerin boş kontenjanı bulunan okullara yerleştirme işlemleri yapılacak.

Adaylar, nakil sonuçlarını Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.