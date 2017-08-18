"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

MEB’den liselere soruşturma

18 Ağustos 2017, Cuma 19:00
MEB, 2016-2017 öğretim yılında temel liselere nakil gelen öğrencilerin başarı notlarında yaptığı inceleme neticesinde 213 temel liseye soruşturma açılması talimatını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2016-2017 öğretim yılında temel liselere nakil gelen öğrencilerin yıl sonu başarı notlarında yaptığı inceleme neticesinde 213 temel liseye soruşturma açılması talimatını verdi. 50 il valiliğine gönderilen yazıda, e-Okul sistemi üzerinden yapılan incelemede, temel liselere nakil gelen öğrencilerin yıl sonu başarı notlarında bir önceki yılda öğrenim gördükleri okullardaki başarı puanlarına göre ciddî artışlar tesbit edildiği bilgisi yer aldı.

Yazıya göre, 2016-2017 öğretim yılı için 11 veya 12. sınıf düzeyinde 10’dan fazla öğrenci nakil alan ve nakil alınan bu öğrencilerden en az 10’unun nakil geldiği okula göre yıl sonu başarı puanlarında 25 puan ve üzeri fark olduğu tespit edilen 213 temel liseye bulundukları il millî eğitim müdürlüklerince soruşturma açılacak.  Yapılan soruşturma neticesinde kusuru bulunan temel lise yönetici ve öğretmenleri hakkında gerekli idari işlemler yapılacak ayrıca kuruma da 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 7’nci maddesi gereğince brüt asgarî ücretin 5 katı idari para cezası verilecek.  Temel lisenin aynı fiili tekrar etmesi halinde ise bu ceza 5 kat artırılarak uygulanacak. 

TEOG ve okul puanları da mercek altında

Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde gerçek dışı not verdiği üçüncü kez tesbit edilen temel liselerin kurum açma izinleri ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. Öte yandan MEB’in ayrıca Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınav puanları bağlamında benzer şekilde 8. sınıf öğrencilerine şişirilmiş not veren özel okullarla ilgili tesbit çalışmalarında da sona gelindi. Bu kapsamda, TEOG puanı ile okul puanları mercek altına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Bakanlık bu çalışmalar ile suistimallerin ve kamuoyunda yer alan özel okullarda “hormonlu” veya “şişirilmiş” notlar verildiği yönündeki şikâyetlerin etkili bir şekilde önüne geçmeyi hedefliyor.

Etiketler: meb, teog, soruşturma
Okunma Sayısı: 2668
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • HÜSEYİN İLHAN

    19.08.2017 08:03:01

    AKP milli eğitimi baştan her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa zemin hazırlar sonra da toplumun feryadına bakıp gereken yapılacak ve yapılmaktadır der.Yahu arkadaş işini baştan sağlam yapsana.TEMEL İLKOKUL-TEMEL ORTAOKUL-TEMEL LİSE uygulaması AKP nin riyakarlığı ve sahtekarlığıdır.DERSANELERİ kapatıyorum diyerek gelinen nokta bu.Ciddi ve titiz çalışma,toplumun ihtiyaç ve itiyadına muvafık hareket ile planlı bir iş yapmak yerine her zamanki BEN YAPTIM oldu mantığı.İşhanı,bodrum katı,bahçesiz,kantinsiz,derme çatma binada okul olurmu AKP mantığı ile oluuur.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.