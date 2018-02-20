Meslek liselilere tasarım yarışması

Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Tezmaksan Eğitim Üssü Derneği’nin ortak çalışması ile Türkiye’deki ‘nitelikli eleman’ sorununun çözümüne katkı sunması amacıyla meslek liselerinde öğrenim gören 10’uncu, 11’nci ve 12’nci sınıf öğrencilerinin katılacağı ‘MAKTEK 1. Altın Pergel Ulusal CNC Takım Tezgâhı Tasarım’ düzenlenecek.

Yapılacak yarışma ile ilgili konuşan Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, yarışmanın Türkiye’ye ve sektöre büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Sanayicilerden alınan en büyük şikayetin meslek lisesi öğrencilerinin sanayinin isteklerine uygun olmaması olduğunu söyleyen Aydoğdu, “Biz bu soruna bir nebze çare olabilmek için okullarımızın araştırma geliştirme öğrenme becerilerini geliştirmek ve tasarım konusunda deneyim sahibi olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yarışmada amaç kazanmak değil, anlaşma yaptığımız sponsorların finale kalan 10 okula ücretsiz olarak vereceği iş istasyonu, üç boyutlu katı modelleme programı ve eğitimi ve en önemlisi 6 ay boyunca sürecek mentörlük desteği ile gelişimlerini tamamlamaktır. Dolayısıyla öğretmenlerin liderliği ile oluşacak gruplarda onların desteği ve yönlendirmesi çok büyük önem taşıyor.” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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