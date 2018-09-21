Öğretmenler için anket vakti

Anadolu Eğitim Sendikası yeni başlayan eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar, istek ve tekliflerini ihtiva eden anket çalışması yapıyor.

İnternet sitesi üzerinden online olarak doldurulabilecek anket çalışması için genel merkez tarafından yapılan açıklama şu yönde: Değerli meslektaşlarımız daha önceden de dönemsel olarak yaptığımız anket çalışmalarımıza bu dönem de devam ediyoruz. Yeni öğretim yılında öğretmenlerimizin beklentilerini,sıkıntılarını anlamak; bu beklenti ve sıkıntılarımızı raporlaştırıp yetkili makamlara sunmak istiyoruz. Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliğimizin hazırlamış olduğu anketimizi bir dakikanızı ayırarak online olarak doldurabilir, meslektaşlarımızın doldurmasını sağlayabilirsiniz.” (Anket için: http://www.aes.org.tr/ )

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