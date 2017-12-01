Okul terkinde Avrupa birincisiyiz

Avrupa Komisyonu’nun ‘Avrupa’da Eğitimi Erken Terk Durumu’ raporuna göre okul terkinde Türkiye’nin Avrupa’da birinci olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Özden Bademci, Maltepe Üniversitesi olarak gerçekleştirdikleri okul terkini önlemeyi amaçlayan pilot projelerini anlattı.

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama Araştırma Merkezi (SOYAÇ) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özden Bademci, Türkiye’nin okul terkinde Avrupa’da birinci olduğunu söyledi. ‘Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte’ projesiyle okul terkini önlemeyi amaçladıklarını belirten Bademci, “Pilot okulumuzda yapılan çalışma sonrası öğrencilerin yüzde 90’ı okulda kalmaya karar verdi” dedi. Avrupa Komisyonu’nun ‘Avrupa’da Eğitimi Erken Terk Durumu’ 2013 yılı raporuna göre, okul terkinde Türkiye’nin birinci olduğuna dikkat çeken Bademci, “Net bir rakam veremiyorum, ama sayının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir ya da iki çocuk da olabilir önemli olan o çocukların eğitim haklarının korunması. Onların eğitim haklarında öğretmenlerin ve ailelerin kuşkusuz çok büyük rol ve sorumlulukları var” diye konuştu.

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama Araştırma Merkezi (SOYAÇ), Maltepe Kaymakamlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı okul terkini önlemek amacıyla ‘Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte’ projesini hayata geçirdi. 2 yıl önce başlanan projenin sonuçları, düzenlenen sempozyumda paylaşıldı. Ekim 2015-Mayıs 2017 arasında gerçekleştirilen projeye Maltepe Üniversitesi psikoloji ve sosyal hizmet bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğrencileri katıldı.

PİLOT BİR LİSEDE ÇALIŞILDI

SOYAÇ Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bademci, seçilen pilot lisede yapılan çalışmalar sonucu çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde 90’a yakınının okulda kalmaya devam ettiğini açıkladı. Bir çocuğun en temel hakkının eğitim olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özden Bademci, “SOYAÇ olarak sokakta yaşayan, cezaevinde olan ve risk altındaki çocuklarla çalışan kurumlarla çalışıyoruz. Çalışmalarımız sonucu çocukların okul sisteminin dışına sürüklenebildiklerini görüyoruz. Dezavantajlı grupta olan çocuklar için risk çok daha yüksek. Eğitim çocuğun en temel hakkı. Biz de bu hakkın korunması için nasıl rol oynayabiliriz diye Maltepe Kaymakamlığı ile birlikte düşünerek Maltepe’de bulunan bir lisede çalışmaya başladık” dedi.

EĞİTİM 3 YAŞINDA BAŞLAMALI

Okul terkinin Türkiye’de ciddî bir sorun olduğuna dikkat çeken Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, “Öğrencinin okul ortamında bulunması, okul dışına sürüklenmemesi son derece önemli. Bunun için de üniversitemiz ‘Gençler Birlikte’ sloganıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitim son derece önemli. Bazı ülkeler okula başlama yaşını 2.5 yaşa kadar indirdi. Ancak eğer şartlarımız el veriyorsa 3-4 yaş yaşında çocuk eğitime başladı. En azından da okuldan bir yıl önce okul öncesi eğitime başlamalı. Ülkemiz okul öncesinde çok çok parlak değil. Sorunun farkına varıldı. Tedbirler alınmaya çalışılıyor, gittikçe de yaygınlaşıyor.