Onların gündemi ‘seçim’ değildi

İzmir’den Kayseri’ye uzanan kardeşlik köprüsünü anlatan organizasyon sahipleri yaşananları anlattı: “Türkiye öne alınan genel seçimlerin sonuçlarına odaklanırken biz de misafirlerimizi karşılamaya odaklandık.”

Kayseri’den İzmir’e uzanan kardeşlik köprüsünün ve misafirliğin arka planını anlatan Salih Sütçüoğlu organizasyonlarını gazetemize anlattı. Hummalı çalışmalarını ve heyecanlarını aktaran Sütçüoğlu, “Türkiye’nin gündemi seçimken bizim gündemimiz misafirlerimizdi” dedi ve şunları söyledi: Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde okuyan oğlum Ahmed telefonda müjde veriyordu: ‘Babacığım seçimin akabinde Kayseri ‘deki arkadaşlarımı İzmir ‘e davet ettim, kabul ettiler.İnşaallah Risale-i Nur Programını İzmir’de yapacağız ‘dedi...

İzmir’in misafirperverliğini göstermek için bu bir fırsattı tabii ki... Arkadaşlarla görüşerek, yemekleri hangi ailelerin hazırlayacağının takvimini belirledik...Misafirlerimizi beklemeye başladık. Türkiye öne alınan genel seçimlerin sonuçlarına odaklanırken biz de İzmir’e sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan misafirlerimizi karşılamaya odaklandık... Yaz programı İzmir Kültür Merkezi Külliyesinde başladı. Gelen üniversiteli öğrencilerimize Abdülbasir kardeşimiz bu konudaki tecrübeleri ışığında yardımcı olmaya çalıştı...Bazan tahta üzerinde şemalar çizerek Yeni Asya ekolünün tarihçesini anlatırken, bazen de Risale-i Nurlardaki konuları beraberce mütalaa etmelerine yardım ediyordu...”

İzmir memnun, gelenler memnun

Misafirleri gezmeye götürdüklerini ve yüksek istifadeli dersler yaptıklarını anlatan Sürçüoğlu yaşananları şöyle anlattı: Niğdeli İbrahim, Nevşehir ‘den Abdülkadir, Kayseri’li Alperen, Konya’dan Emin, İzmir Bornova’dan Ahmed Risale-i Nur Deryasına dalmışlardı... Kur’ân-ı Kerim’in bu asra bakan hakikatli bir tefsiri olan Risale-i Nur’lar bilhassa idrakli üniversite gençliğinin imani meselelerdeki şüphelerini giderirken, tahkiki İmanı elde etmelerine de yardımcı oluyordu... Bu arada İzmir’in emektarlarından İsmail Mermer Ağabey de gençleri mesire yeri olan üzümü ile meşhur Kavacık Yaylası’na götürelim deyince; Hüseyin Tetik kardeşimizin kaptanlığında İzmir Yeni Asya hizmet minibüsü ile Kavacık’a gidildi...

İzmir’in sıcağından yaylanın serinliğine çıkınca bol oksijenli hava hepimize çok iyi geldi...Bu güzel havada yapılan bereketli bir kahvaltının ardından Risale-i Nur dersi ve tespihat ile kılınan namaz ruhumuzda pencereler açmıştı...Gittiğimiz tesisin sahibi Halil Bey Kardeşimiz de Risale-i Nur ağırlıklı sohbetimize katılınca çok güzel oldu...

Ertesi gün de İzmir Selçuk’ta bulunan Meryem Ana ve Efes harabeleri ziyaret edildi... Cuma namazı önceden kilise olan İsa Bey Camiinde kılındı...Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden buralara gelinerek ziyaret edilen bu mekânları misafirimize de gösterme fırsatını bulmuştuk... Geçen günler içinde İzmir’in Körfez vapurları ile Karşıyaka’sına, meşhur kordon boyuna gidildi..Çamdibi semtindeki Risale-i Nur dersine iştirak edildi. Bu arada İzmir merkez büromuz da ziyaret edildi. Ege bölge temsilcimiz ve yönetim kurulu üyemiz Hasan Şen Ağabey ile görüşüldü. Dolu dolu geçen Yaz programı akşamları Külliye ‘nin terasında serin serin kılınan yatsı namazları ve derslerle renkleniyordu. İzmir memnun, gelenler memnun, bir program daha böylece tamamlanmıştı...”