"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

05 Temmuz 2018, Perşembe 13:51
MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), bireysel eğitim, destek eğitim hizmeti, destek eğitim programı tanımları, diğer ilgili mevzuatla uyumlu hale getirildi.

Engelli bireyler için 45 dakika olan bir ders süresi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi 40 dakika olarak değiştirildi.

Kontenjanı 100'den fazla merkezlerde zorunlu olan müdür yardımcılığı, isteğe bağlı hale getirildi. Kurumdan eğitim alan engelli birey sayısının 600 ve üzerinde olması durumunda sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacının zorunlu personel olarak görevlendirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yönetmelik kapsamında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek kurum müdüründen, üniversitelerin öğretmenliğe kaynak teşkil eden alanlarından mezun olduğuna veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine uzman öğretici olarak atanabileceğine yahut herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenecek.

Engelli bireyler, başka merkezlere kayıt yaptırabilecek

Özel eğitimdeki bütünlüğü sağlamak amacıyla özel eğitim okulunda öğrenim gören engelli bireyler destek eğitiminden yararlanmak istemeleri durumunda, kayıtlı bulundukları okulun, varsa özel eğitim ve rehabilitasyon biriminden yararlanmaları esas alındı. Bulunmaması halinde ise engelli bireyin başka bir özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine veya başka bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırabilmesine imkan sağlandı.

Veli veya vasinin isteği üzerine, kuruma yapılacak ödemenin veli veya vasi tarafından karşılandığı, bu engelli birey için Bakanlıkça kurumlara herhangi bir ödemede bulunulmadığı durumlarda, sağlık kurulu raporu olmaksızın, rehberlik ve araştırma merkezi tarafından verilecek özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile özel eğitim değerlendirme kurulu eğitim planı doğrultusunda engelli bireyin eğitim almasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Telafi eğitimi, öncelikle o ay içerisinde, bunun mümkün olmaması durumunda takip eden 3 aylık sürede yapılacak. Bu kapsamda aynı hafta içerisinde 2 saat bireysel ve/veya 1 saat grup eğitimini, aynı ay içerisinde ise 4 saat bireysel ve/veya 2 saat grup eğitimini geçmeyecek şekilde planlanma gerçekleştirilecek.

Üst üste 8 hafta devamsızlıkta kayıt silinecek

Kurumdaki çalışma saatleri, mülki idare amirinin izni doğrultusunda, merkezin bulunduğu il veya ilçenin şartları da dikkate alınarak 09.00-20.00 olarak da düzenlenebilecek.

60 dakikalık bireysel ve grup eğitimi süresinin 40 dakikasının ders uygulaması, 10 dakikasının dinlenme ve sınıf ortamını hazırlama, 10 dakikasının da bireyin ailesinin bilgilendirilmesi için ayrılacak.

Üst üste 8 hafta veya toplamda bireyselleştirilmiş eğitim programında belirlenen destek eğitim süresinin yarısından fazla sürede, geçerli mazereti olmadan devamsızlık yapan engelli bireyin kurumdan kaydı silinecek.

"Öğrenci ve kursiyer" ifadesi engellilere ilişkin terminolojiye uygun hale getirilmek amacıyla "Engelli birey" şeklinde düzenlendi.

 

AA

Etiketler: MEB, düzenleme, eğitim
Okunma Sayısı: 586
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KPSS sorularını sızdırdığı iddia edilen öğretmen Kırşehir'de yakalandı

    Lice'de iki kişi PKK tarafından öldürüldü

    Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay çağrısı yok

    Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

    TSK'nın Suriye'ye askeri sevkiyatı devam ediyor

    ABD'li senatörden şaşırtan Türkiye açıklaması

    Muharrem İnce: Türkiye'nin geleceği bizden daha önemli

    AB İsrail'i uyardı: İsrail'in adımları kalıcı barışı tehdit ediyor

    Sınırsız OHAL ve KHK rejimi

    Ölüm gelmiş cihane, hastalıklar bahane

    Karadeniz yelken turizmine açılıyor

    Aileler eğitilmeli

    Endişelendiren açıklamalar: 'İnsanlar Arakan'daki zulümden kaçmaya devam ediyor'
    📷

    Akıllı Tahta
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    6 ayda 1400 can

    Sivriada açıklarında tanker kuruyük gemisiyle çarpıştı

    Teknoloji imanımı arttırıyor

    Âyetlerle şifreli haberleşme nasıl oluyormuş, açıklayın

    Zam-enflasyon-borç sarmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sınırsız OHAL ve KHK rejimi
    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adaletin bu mu eyy Bakanlık?!!
    M. Latif SALİHOĞLU

    İnsan avcıları
    Genel

    Âyetlerle şifreli haberleşme nasıl oluyormuş, açıklayın
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın beş kapısı
    Süleyman KÖSMENE

    Siz de tam insan olunuz!
    Faruk ÇAKIR

    Fuat Sezgin’lere kim sahip çıkacak?
    Caner KUTLU

    İttihad-ı İslâm Müslümanların en önemli vazifesidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.