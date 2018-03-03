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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

175 binden fazla kişi parasını unuttu

03 Mart 2018, Cumartesi
175 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını sigorta şirketlerinden tahsil etmeyi unuttu.

Bu yıl 175 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını sigorta şirketlerinden tahsil etmeyi unuttu. Bankadaki parasını çekmeyi unutan vatandaş, son dönemde hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını da sigorta şirketlerinde bırakmaya başladı. Bu sebeple daha önce yapılan bir düzenleme ile sahipleri tarafından aranmayarak sigorta şirketlerinde unutulan paraların Güvence Hesabı’na devri kararlaştırıldı. Buna göre, sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, hak sahiplerine 15 Haziran’a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor. 

33 Milyon lira aktarıldı

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, bu kişilerin unuttuğu toplam meblağın 45 milyon 282 bin 396 lira olduğunu belirterek, “Bu paralar 15 Haziran 2018’e kadar sigortalılar tarafından aranmaz ve tahsil edilmez ise 30 Haziran 2018’e kadar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabı’na aktarılacak.” dedi.

Bu arada, aranmayan paralar kapsamında Güvence Hesabı’na 2016’da 28 milyon 777 bin lira, geçen yıl ise 33 milyon 147 bin lira aktarılmıştı.

AA

Etiketler: para, sigorta
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