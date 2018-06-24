4 milyar dolar âtıl kalabilir

Yeşilköy Havalimanı’na yakın 62 otel yatırımcısı ve işletmecisi, Havalimanı’nın kapatılmasının yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımı barındıran, ekonomiye 500 milyon Euro katkı sağlayan ve 50 bine yakın kişinin çalıştığı bölge otelleri için kriz anlamına geldiğini belirtiyor.

Yeşilköy Havalimanı’nın 29 Ekim 2018’de kapatılacak olması, bölgedeki otellerde ‘âtıl kalma’ endişesi oluşturdu. Bölgedeki 62 otelin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin katılımıyla TÜROB tarafından düzenlenen toplantıda bu konu masaya yatırıldı.

Müşterilerinin yarıya yakınını havalimanına yakınlığı sayesinde sağlayan otellerin yetkilileri, Yeşilköy Havalimanı’nın kapatılmasının yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımı barındıran, ekonomiye 500 milyon Euro katkı sağlayan ve 50 bine yakın kişinin çalıştığı bölge otelleri için kriz anlamına geleceğini belirtiyor.

Bu durumun bu bölgedeki ekonomik hayata da darbe vuracağını savunan otel yatırımcıları ve işletmecileri, İstanbul’un üç havalimanıyla devam edebilecek büyüklükte olduğuna dikkat çekerken, bu imkân yoksa havaalanı bölgesinin şehir parkıyla birlikte entegre fuar alanı olarak değerlendirilebileceğini kaydediyor.

Londra’da 6 tane var

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından 62 otelin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin katılmıyla Renaissance Polat İstanbul Hotel’de bir toplantı düzenlendi.

Konuyla ilgili konuşan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bölge otellerinin ülke ekonomisine yan gelirleriyle beraber yıllık 500 milyon Euro’nun üzerinde katma değer sağladığını söyledi.

“Dünyanın diğer metropol şehirleri ve özellikle Atatürk Havalimanı’nın eşsiz konumu dikkate alınarak havalimanının normal faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savunuyoruz. Üçüncü havalimanının gerekliliği, İstanbul ve dolayısıyla Türkiye’ye katkıları noktasında hiçbir şüphemiz yok. Ancak İstanbul gibi bir metropole 3 havaalanı çok değil. İstanbul üç havalimanıyla devam edebilir. Londra’da 6 havaalanı var. Hepsi de faal. Moskova’da da 6 tane var. Orada da hepsi faal” diye konuştu.

İstanbul - Reyhan Keser