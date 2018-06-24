"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

4 milyar dolar âtıl kalabilir

24 Haziran 2018, Pazar 00:03
Yeşilköy Havalimanı’na yakın 62 otel yatırımcısı ve işletmecisi, Havalimanı’nın kapatılmasının yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımı barındıran, ekonomiye 500 milyon Euro katkı sağlayan ve 50 bine yakın kişinin çalıştığı bölge otelleri için kriz anlamına geldiğini belirtiyor.

Yeşilköy Havalimanı’nın 29 Ekim 2018’de kapatılacak olması, bölgedeki otellerde ‘âtıl kalma’ endişesi oluşturdu. Bölgedeki 62 otelin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin katılımıyla TÜROB tarafından düzenlenen toplantıda bu konu masaya yatırıldı.

Müşterilerinin yarıya yakınını havalimanına yakınlığı sayesinde sağlayan otellerin yetkilileri, Yeşilköy Havalimanı’nın kapatılmasının yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırımı barındıran, ekonomiye 500 milyon Euro katkı sağlayan ve 50 bine yakın kişinin çalıştığı bölge otelleri için kriz anlamına geleceğini belirtiyor.

Bu durumun bu bölgedeki ekonomik hayata da darbe vuracağını savunan otel yatırımcıları ve işletmecileri, İstanbul’un üç havalimanıyla devam edebilecek büyüklükte olduğuna dikkat çekerken, bu imkân yoksa havaalanı bölgesinin şehir parkıyla birlikte entegre fuar alanı olarak değerlendirilebileceğini kaydediyor.

Londra’da 6 tane var

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından  62 otelin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin katılmıyla Renaissance Polat İstanbul Hotel’de bir toplantı düzenlendi.

Konuyla ilgili konuşan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bölge otellerinin ülke ekonomisine yan gelirleriyle beraber yıllık 500 milyon Euro’nun üzerinde katma değer sağladığını söyledi.

“Dünyanın diğer metropol şehirleri ve özellikle Atatürk Havalimanı’nın eşsiz konumu dikkate alınarak havalimanının normal faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savunuyoruz. Üçüncü havalimanının gerekliliği, İstanbul ve dolayısıyla Türkiye’ye katkıları noktasında hiçbir şüphemiz yok. Ancak İstanbul gibi bir metropole 3 havaalanı çok değil. İstanbul üç havalimanıyla devam edebilir. Londra’da 6 havaalanı var. Hepsi de faal. Moskova’da da 6 tane var. Orada da hepsi faal” diye konuştu.   

İstanbul - Reyhan Keser

Etiketler: havalimanı, yeşilköy
Okunma Sayısı: 483
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve adalet için sandık başına

    Karikatürler

    Onuncu günün sona erdiği 'Dünya Kupası'nda son durum?

    80 öte gezegen keşfedildi

    Nur Talebeleri asayişçidirler

    4 milyar dolar âtıl kalabilir

    “Şaaak!” diye 10 ton patatesi sattık!

    Yeni Asya Neşriyat’ın hanım yazarlara olan “âcil” ihtiyacı…

    Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner

    İnşaat faaliyetleri Mayıs’ta dibi gördü

    Libya'da kaçırılan 3 Türk işçiden 233 gün sonra sevindiren haber

    Diyarbakır’a İslam Bilim Müzesi

    Almanya çok önemli 3 puan kazanmış oldu

    Yargıtay: ByLock iddiası ispatlanmalı

    Solingen’de aile paneli

    Yakın zamanda 700'den fazla kişi Müslüman oldu...

    Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, restorandan kovulduğunu açıkladı

    4 yaşındaki Leyla Aydemir 9'uncu günde de bulunamadı...

    YSK Başkanı Güven: Halkıma sükunet tavsiye ediyorum

    Piyasalar seçime kilitlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim hayırlar getirsin
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yaşananlar Adalet-i mahza mı, zulüm mü?
    Misbah ERATİLLA

    Berber Mustafa’nın hikâyesi
    Genel

    4 milyar dolar âtıl kalabilir
    Mahmut C. Çakır

    Muhammed Salah’ın çizgisi
    Genel

    Demokrasi ve adalet için sandık başına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan KOÇ

    İhtiyarımız haricinde istihdam olunuyoruz
    M. Fahri UTKAN

    Risale-i Nur neyin tefsiridir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.