9 bin 700 kişi müracaat etti: 6 aylık iş için kur’aya devam...

Kilis’te, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaat eden 9 bin 700 kişiden 3 bin 250’si için kur’a çekimi dün de sürdürüldü.

Kilis’te, kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 3 bin 250 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 9 bin 700 kişi, iş başvurusunda bulundu. Yoğun başvuru üzerine, işe alınacak kişilerin noter huzurunda kur’a çekimiyle belirlenmesi kararlaştırıldı. Kur’ada ismi çıkanlar, sevinç yaşarken, çıkmayanlar ise üzüldü. DHA

Okunma Sayısı: 621

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.