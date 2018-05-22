9 bin 700 kişi müracaat etti: 6 aylık iş için kur’aya devam...

Kilis’te, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 6 aylığına işe girmek için müracaat eden 9 bin 700 kişiden 3 bin 250’si için kur’a çekimi dün de sürdürüldü.
Kilis’te, kamu kurum ve kuruluşlarında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere 3 bin 250 kişinin işe alınacağının açıklanmasından sonra 9 bin 700 kişi, iş başvurusunda bulundu. Yoğun başvuru üzerine, işe alınacak kişilerin noter huzurunda kur’a çekimiyle belirlenmesi kararlaştırıldı. Kur’ada ismi çıkanlar, sevinç yaşarken, çıkmayanlar ise üzüldü.
DHA