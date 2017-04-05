Asgari geçim sınırı 5132, asgari ücret ise 1404 lira!

Mart ayında dört kişilik ailenin asgari geçim sınırı yükselerek 5 bin 132 lira 55 kuruş oldu.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezinin 2017 Mart ayına ait asgarî geçim endeksi sonuçları açıklandı. Buna göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 497 lira 11 kuruş, dört kişilik ailenin asgarî geçim haddi ise 5 bin 132 lira 55 kuruş olarak hesaplandı.

Sonuçlar, dört kişilik ailenin asgarî geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 1,09 arttığını ortaya koydu. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise aynı ayda bin 976 lira 89 kuruş olarak hesaplandı.

Araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın ise günlük 40 lira 60 kuruş olduğu belirlenirken, ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise bin 217 lira 88 kuruş oldu. Ortalama 2 bin 784 lira 96 kuruş ücret alan bir memurun, ailesi için yaptığı gıda harcaması Mart itibarıyla maaşının yüzde 43,73’ünü oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 759 lira 1 kuruş olarak belirlenen kira gideri ise memurların ortalama maaşının yüzde 27,25’ine denk geldi. Bu sonuca göre, bir memur ortalama maaşının yüzde 70,98’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak durumunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için maaşının yüzde 29,02’sini kullanabildi.

Enflasyon daha da yüksek

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, değerlendirmesinde, hayat ve geçim şartlarının, Mart ayında da bir önceki aya göre biraz daha zorlaştığını belirterek, “Bilinmelidir ki mutfak enflasyonu açıklanan enflasyon rakamlarının çok üzerindedir. İnsanların feryadına kulak tıkayan yöneticilerimizin bu tutumlarına anlam vermek mümkün değildir. Görmezden gelseniz de acı gerçekler ortadadır.” değerlendirmesini yaptı.

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