"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Asgari geçim sınırı 5132, asgari ücret ise 1404 lira!

05 Nisan 2017, Çarşamba 16:45
Mart ayında dört kişilik ailenin asgari geçim sınırı yükselerek 5 bin 132 lira 55 kuruş oldu.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezinin 2017 Mart ayına ait asgarî geçim endeksi sonuçları açıklandı. Buna göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 497 lira 11 kuruş, dört kişilik ailenin asgarî geçim haddi ise 5 bin 132 lira 55 kuruş olarak hesaplandı.

Sonuçlar, dört kişilik ailenin asgarî geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 1,09 arttığını ortaya koydu. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise aynı ayda bin 976 lira 89 kuruş olarak hesaplandı.

Araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın ise günlük 40 lira 60 kuruş olduğu belirlenirken, ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise bin 217 lira 88 kuruş oldu. Ortalama 2 bin 784 lira 96 kuruş ücret alan bir memurun, ailesi için yaptığı gıda harcaması Mart itibarıyla maaşının yüzde 43,73’ünü oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 759 lira 1 kuruş olarak belirlenen kira gideri ise memurların ortalama maaşının yüzde 27,25’ine denk geldi. Bu sonuca göre, bir memur ortalama maaşının yüzde 70,98’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak durumunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için maaşının yüzde 29,02’sini kullanabildi.

Enflasyon daha da yüksek

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, değerlendirmesinde, hayat ve geçim şartlarının, Mart ayında da bir önceki aya göre biraz daha zorlaştığını belirterek, “Bilinmelidir ki mutfak enflasyonu açıklanan enflasyon rakamlarının çok üzerindedir. İnsanların feryadına kulak tıkayan yöneticilerimizin bu tutumlarına anlam vermek mümkün değildir. Görmezden gelseniz de acı gerçekler ortadadır.” değerlendirmesini yaptı.

Yeni asgari ücret açıklandı: Yoksulluk sınırının çok gerisinde kaldı!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/yeni-asgari-ucret-aciklandi-yoksulluk-sinirinin-cok-gerisinde-kaldi_419619

Çalışanların üçte biri asgari ücret ve altı gelire sahip

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/calisanlarin-ucte-biri-asgari-ucret-ve-alti-gelire-sahip_408502

Asgari ücret hiçbir şekilde yetmiyor!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/asgari-ucret-hicbir-sekilde-yetmiyor-yoksulluk-siniri-4-bin-500-liraya-yaklasti_405065

İşsizlik gençleri bunaltıyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/issizlik-gencleri-bunaltiyor_424218

İşsizlik rakamları açıklandı: İşsizler ordusu 3 milyon 647 bin kişiye ulaştı!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi-issizler-ordusu-3-milyon-647-bin-kisiye-ulasti_421191

Türkiye’yi zor günler bekliyor

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ekonomi/turkiye-yi-zor-gunler-bekliyor_421160

DHA

Etiketler: asgari ücret
Okunma Sayısı: 621
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Genel

    Nükleer savaş korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.