Avrasya Tüneli’nden 31,5 milyon araç geçti

Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren karayolu olan Avrasya Tüneli’nin açılışının 2’inci yılında tünelden geçiş yapan araç sayısı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, tünel açıldığından bu yana toplamda geçiş yapan araç sayısı 31,5 milyonu aştı. Tünelden bu yılın Ocak ayında ise günde ortalama 47 bin 421, Şubatta 46 bin 203, Martta 50 bin 808, Nisanda 52 bin 375, Mayısta 48 bin 51, Haziranda 47 bin 659, Temmuzda 45 bin 802, Ağustosta 38 bin 621, Eylülde 50 bin 823, Ekimde 50 bin 100 ve Kasımda 49 bin 872 araç geçiş yaptı. 2016-2017 yılını kapsayan dönemde zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında tünelin, sürücülere ve ekonomiye katkısı 1,2 milyar lira.