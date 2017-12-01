Bakan Sarıeroğlu: Emekçiden fedakârlık bekliyoruz

2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında başladı.

Bakan Sarıeroğlu, “Hükümet olarak biz bu görevi yerine getirirken işçi ve işverenlerimizde de fedakârlık bekliyoruz” sözünü sarfetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu’ndaki toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanan asgari ücret yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

“Titiz çalışıyoruz”

AsgarÎ ücretin çalışma hayatının en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, asgari ücretin çalışanlara ödenecek en düşük seviyeyi belirten sosyal bir politika aracı olduğunu vurguladı. Sarıeroğlu, “Emekçilerimizin hak kaybına uğramamasını sağlarken, işverenlerimizin de piyasa koşulları karşısında rekabet edebilirliklerini teminat altına almak. Hükümet olarak biz bu görevi yerine getirirken işçi ve işverenlerimizde de fedakarlık bekliyoruz. Çünkü karşılıklı fedakarlık birlikte kazanmayı getirir. Fedakârlık özellikle altını çizdiğim gibi birbirini hak ve hukukunu gözetmeyi gerektirir. Sarıeroğlu, 2002 yılında net 184 lira olan asgarî ücreti 2017 yılı itibariyle bin 404 liraya yükselttiklerini aktardı.