Bank Asya ödemeleri hakkında açıklama

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Asya Katılım Bankası nezdindeki sigortalı katılım fonlarının Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla ödenmesine ilişkin, "Ödemelere başlandı ve hala devam ediyor. Burada toplam kişi sayısı 1,2 milyon." dedi.

İkram Göktaş, yaptığı açıklamada, Bank Asya ödemelerinin 5 Aralık 2016'dan itibaren Vakıf Katılım aracılığıyla hak sahiplerine ödenmesine başlandığını hatırlattı.

Göktaş, "Ödemelere başlandı ve hala devam ediyor. Burada toplam kişi sayısı 1,2 milyon. Ama burada çok küçük mevduatı olanlar, yani 1 liranın altında parası olanlar bile bize geliyor. Ödemeler devam ediyor, şu an için bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Bank Asya ödemelerinin yılbaşından önce bitip bitmeyeceğine ilişkin soru üzerine, Göktaş, şunları kaydetti:

"Bitmez ama işin yoğun kısmı biter. Çünkü insanların ne zaman geleceğine biz karar vermiyoruz. Kimi hemen gelmeyi tercih etti kimi de zaman içinde geliyor ve gelmeye devam ediyor. Gelişler ne kadar süre içinde tamamlanacak, bilmiyoruz. Bizde paraları duruyor. Ne zaman isterlerse gelip çekebilirler. Bize gelen parayı, eğer üzerinde herhangi bir takyidat yoksa anında ödüyoruz. Ama bir takyidat varsa... Biliyorsunuz ki devam eden bir süreç var. Üzerinde bir bloke, haciz, rehin ya da herhangi bir engel yoksa hemen, varsa ilgili taraflardan bu engelin kaldırılmasına ilişkin belgeyi getirmeleri halinde yine hemen ödüyoruz."