Bebeğin aylık masrafı 700 lira

Döviz kurundaki artış ve enflasyondaki yükselişle mama ve bebek bezi fiyatları ikiye katlandı.

Bebeği olan ailelerin aylık zorunlu masrafı 700 TL’yi geçti. Ekonomik kriz ve zamlar bebek sahibi aileleri zor durumda bıraktı. Mama ve bebek bezi fiyatlarına bir yılda yüzde 120’yi aşan zam geldi. Bir yaşından küçük bir bebeğin zorunlu masrafı 324 TL’den 724 TL’ye çıktı. Pişik kreminden ıslak mendile biberondan giyime kadar pek çok kalemde zam yapıldığını belirten aileler, kendilerini maddi açıdan sıkıntılı günlerin beklediğini ifade ediyor.

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