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7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Büyüme beklentileri düştü

06 Haziran 2018, Çarşamba 22:44
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.5, gelecek iki sene yüzde 4 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Kuruluş, geçen ay yayımladığı bir başka raporda, Türkiye’nin bu yıl yüzde 4.7, gelecek yıl yüzde 4.4 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4.5, gelecek iki sene yüzde 4 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Sputnik’te yer alan habere göre  Dünya Bankasının “Küresel Ekonomik  Beklentiler (KEB)” raporunun Haziran 2018 sayısı “Gelgitlerin Dönüşü” başlığıyla yayımlandı. Buna göre, Dünya Bankası ekonomistleri, Türkiye’ye ilişkin büyüme beklentilerini bu yıl için yüzde 4.5, gelecek iki sene için yüzde 4 olarak belirledi. Bir önceki KEB raporunda bu yıl için yüzde 3.5 büyüme öngörülürken, 2019 ve 2020 beklentileri yine yüzde 4 seviyesindeydi. Kuruluş, mayıs ayında yayınladığı Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporunda ise Türkiye’nin bu yıl yüzde 4.7, gelecek yıl yüzde 4.4 ve 2020 yılında yüzde 4 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu. Küresel büyüme beklentilerini 5 ay önce yayımlanan KEB raporundaki seviyelerinde tutan kuruluş, dünya ekonomisinin bu yıl geçen sene olduğu gibi yüzde 3.1 büyüyeceği tahmininde bulundu. Raporda, dünya ekonomisinin son 10 yıldır ilk kez dengeli bir büyüme eğilimi yakalamasına karşın artan risklerin istikrarı  tehdit ettiği belirtildi.

‘Tarifeler, 2008-2009 krizindeki kayıplara yol açabilir’

Özellikle son dönemde artan korumacılığın büyüme beklentilerine yönelik belirsizliği artırdığı vurgulanan raporda, “Dünya genelinde tarifelerin mevcut uluslar arası kuralların izin verdiği ölçüde artırılması, ticarette 2008-2009 küresel finansal krizindekine eşdeğer kayıplara yol açabilir. Bunun özellikle gelişen ve yükselen piyasa ekonomileri için ciddî sonuçları olur” uyarısına yer verildi. Ayrıca, finansal dalgalanmalar, siyasî belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin yükseldiğine işaret edilen raporda, gelişen ve yükselen piyasa ekonomilerinin parasal ve malî tamponlarını güçlendirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

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Moody’s, not indirimine gidebilir

Uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s,, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri ile TOKİ’nin kredi notlarını muhtemelindirim için izlemeye aldı. Dünya gazetesinin aktardığına göre, Moodys’s, Türkiye’nin ardından İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile TOKİ’nin kredi notlarını da olası indirim için izlemeye aldı. Moody’s en son olarak Mart 2018 Kredi Görüş Raporu’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulusal düzeyde alınabilecek en yüksek not olan ‘AAA’ notuna dair bir not düşürme eylemi olmayacağı bilgisine ek olarak, kredi notunun negatif olan görünümünü durağan olarak değiştiği bilgisine de yer vermişti. (DHA)

 

Etiketler: ekonomik sistem, türkiye, büyüme, enflasyon
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