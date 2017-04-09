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CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

09 Nisan 2017, Pazar 15:02
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin stratejik varlıklarını geliştirmeyi ve değerini artırmayı, Türkiye'nin öncelikli yatırımlarına yönelik kaynak sağlamayı amaçladığını belirtti.

Canikli, "Türkiye Varlık Fonu'na devredilen kuruluşların etkin ve verimli yönetimiyle mevcut değerlerinin artışı ve katma değer performanslarının artırılması hedeflenmektedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Canikli, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrukulu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yazılı olarak cevaplamasını istediği soru önergesini, konunun kendi koordinatörlüğünde olması nedeniyle cevaplandırdı.

Canikli, "Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin stratejik varlıklarını geliştirmeyi ve değerini artırmayı; ülkemizin öncelikli yatırımları için kaynak sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Türkiye Varlık Fonu'na devredilen kuruluşların etkin ve verimli yönetimi ile mevcut değerlerinin artışı ve katma değer performanslarının artırılması hedeflenmektedir" açıklamasında bulundu. 

Başbakan Yardımcısı Canikli, Türkiye Varlık Fonu'nun 6741 Sayılı Kanun'da öngörülen sermayesi çerçevesinde ve yönetim kurulunca belirlenen doğrultuda bütçesini yöneteceğini belirtti. Canikli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şirket, 6741 sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca denetlenecektir. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu ve tüm bağlı alt fonlarının hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi ve kurumsal yönetim prensipleri dahilinde yürütülecek olan tüm faaliyet ve operasyonları, 3 aşamalı denetim sürecine tabi olacaktır. Bunlar bağımsız mali denetim, Başbakanlık denetimi (atanacak en az üç denetçi aracılığıyla) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yürütülecek parlamento (yasama) denetimidir."

Türkiye Varlık Fonu'nun, kendisine devredilen varlıkları etkin ve verimli yöneterek, değerlerini artırmak amacıyla kurulduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Canikli, şöyle devam etti:

"Türkiye Varlık Fonu 6741 sayılı Kanunda öngörülen çerçeve kapsamında, kendisine devredilen varlıklar hakkında tasarrufta bulunabilir. Mevcut durumda, varlıkların ipotek edilmesi yönünde alınmış bir karar bulunmamaktadır. Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin stratejik varlıklarını geliştirmeyi ve değerini artırmayı; ülkemizin öncelikli yatırımları için kaynak sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikli hedef, mevcut varlıkların değer artışlarının sağlanması ve katma değer performanslarının artırılması olacaktır. Türkiye Varlık Fonu'nun giderlerine dair Kanunda bir hüküm bulunmamakla birlikte Türkiye Varlık Fonu'nun bütçe öngörüleri stratejik yatırım planı kapsamında Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulacaktır"

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Varlık Fonu

DHA

Etiketler: varlık fonu, nurettin canikli
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