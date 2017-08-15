Çiftçiler günah keçisi değil

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Enflasyonun sorumlusu olarak çiftçinin görülmesinden vazgeçilmesini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda üretici fiyatlarının, Haziran’daki yüzde 1.46 düşüşün ardından Temmuz’da da yüzde 2.28 gerilediğine dikkat çekerek, “Oniki aylık ortalamalara bakıldığında tarımda üretici fiyatlarındaki artış yüzde 8.14 ile hem TÜFE’nin hem de gıda ve alkolsüz içeceklerin altında gerçekleşti. Enflasyonun sorumlusu olarak çiftçinin görülmesinden vazgeçilsin” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, aylık bazda yüzde 9.51 yükselen tarımda üretici fiyatlarının Şubat’ta yüzde 1.36, Mart’ta yüzde 2.05 gerilediğini, Mayıs’ta yüzde 3.79 arttığına dikkat çekti. Tarımda üretici fiyatlarının Haziran ayında yüzde 1.46, Temmuz’da yüzde 2.28 düşerek, yıllık enflasyonu da tek hanelere yaklaştırdığını vurgulayan Bayraktar, Temmuz ayında tüketici fiyatlarında yüzde 0.15 artış, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.71 düşüş olduğunu hatırlattı.

Tarımda enflasyon yüzde 8.14

Milli gelir hesaplarında enflasyon olarak deflatörün kullanıldığını, bunun da enflasyonda oniki aylık ortalamalara dayandığını belirten Bayraktar, “Yıllık içindeki dalgalanmaları da içerdiği için oniki aylık ortalama enflasyon, fiyat artışlarını çok daha doğru yansıtıyor. Oniki aylık ortalama enflasyona bakıldığında tarım üretici fiyatlarındaki enflasyonun yüzde 8.14 ile tek hanede kaldığı ayrıca hem TÜFE’nin hem de gıda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyonun altında gerçekleştiği görülüyor. Temmuz ayı itibarıyla TÜFE’de yıllık enflasyon yüzde 9.79, oniki aylık ortalamalara göre yüzde 9.44, gıda ve alkollü içeceklerde yıllık enflasyon yüzde 10.07, oniki aylık ortalamalara göre yüzde 9.27 düzeyindeyken, tarımda üretici fiyatları yıllık yüzde 10.13 iken oniki aylık ortalamalara göre yüzde 8.14’de kalıyor. Bu durum tarımda fiyat dalgalanmalarının sık ve yüksek olmasından kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

Ulaştırmanın payı daha fazla

Enflasyonun sorumlusunun tarım ve gıda olarak lanse edildiğini ama bunun gerçekleri tam olarak yansıtmadığına dikkati çeken Bayraktar, “Tüketici fiyatları artışında tarım, ağırlığına çok yakın bir pay aldı. Tüketici enflasyon sepetinde yüzde 21.77 ile en büyük ağırlık gıda ve alkolsüz içecekler olmasına karşın, gıda ve alkolsüz içeceklerin enflasyondaki payı 2.19 puanla, sepetteki ağırlığı da yüzde 16.31 olan enflasyonda 2.49 puan pay alan ulaştırmanın hayli altında kaldı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi sadece tarıma ve gıdaya odaklanmış durumda. Sanki gıda ve tarım dışında enflasyon yokmuş gibi hareket ediyor. Yüzde 9.79 olan Temmuz ayı tüketici fiyatlarındaki yıllık enflasyonun 2.19 puanı gıda ve alkolsüz içeceklerden. İyi de gıda ve alkolsüz içecekler dışında kalan yüzde 7.60’lık bir enflasyon var. Ona niye kimse bir şey demiyor? Enflasyonun sorumlusu olarak çiftçinin görülmesinden vazgeçilsin.” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi