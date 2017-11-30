Dolar/TL 3,94'ün üzerinde

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,9410 seviyesinde dengelendi.

Dün döviz piyasasında 3,9741 sınırına kadar yükselen dolar/TL, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 3,9583'ten tamamladı. Dolar/TL bugüne düşüşle başlayarak saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,45 azalışla 3,9410 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL de yüzde 0,20 azalışla 4,6834'den, sterlin/TL ise yüzde 0,09 artışla 5,3119'dan alıcı buluyor. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, kişisel gelir ve harcamalar verilerinin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 3,90'ın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, tarihi zirve konumundaki 3,9830 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini bildirdi. AA

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