Domates % 400 zamlandı

Antalya Toptancı Hali’nde domatesin fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 400 arttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali günlük fiyat listesinde yer alan fiyatlar dikkat çekti. Meyve ve sebzenin hal fiyatlarının yer aldığı listede domatesin kilogramı geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 400 artarak 3-3,5 TL’den alıcı buldu. Geçen yılın aynı döneminde domates Antalya Toptancı Halinde 70 kuruştan alıcı buluyordu. Örtü altı üretimin merkezinde yer alan çiftçilerin, 2009 yılında Güney Amerika’dan Avrupa’ya oradan da Türkiye’ye giren ‘tuta absoluta’ zararlısına karşı yenik düştüğü bildirildi. Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, “Tuta çiftçimizi bitirdi. Geçen yıla oranla fiyatlar yüzde 400 arttı. Hale gelen ürün ise yüzde 100 düştü. Önümüzdeki iki ay içerisinde domates fiyatları soğan ve patates fiyatlarını geçecek. Böyle giderse ‘tuta’ üreticinin de tüketicinin de cebini çok yakacak. Domatesler olduğu gibi serada kaldı. Çiftçimiz domatesini toplayamadan söktü” açıklamasını yaptı. DHA

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