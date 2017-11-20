Dünyada 151 milyon çocuk işçi var

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Ne yazık ki yapılan onca adımlara mücadelelere rağmen çocukların hakları ihlal ediliyor...

Savaş mağduru, çalışan, eğitimden mahrum, yoksul, istismara uğrayan çocuklar. Yani çocukluklarını yaşayamayan, haklarından mahrum kalan milyonlarca çocuk var. 20 Kasım 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlalelerini gündeme taşımak amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Ne yazık ki 28 yıldır verilen mücadelelere rağmen çocuk haklarıyla ilgili tablo acı gerçeği ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler ve UNICEF'in raporlarına göre dünyada 28 milyon savaş mağduru çocuk var. Bunların 1,5 milyonu Türkiye'de yaşıyor. Çocuk işçiler, dünyada 5 - 17 yaş arasında 151 milyon 600 bin çocuk işçi var. Bunların 73 milyonu tehlikeli işlerde çalışıyor. Çalışan çocukların 72 milyonu yani yaklaşık yarısı Afrika'da. 11 milyonu Amerika'da, 6 milyonu Avrupa ve Orta Asya'da. 264 milyon çocuk ve gençse eğitim alamıyor. UNICEF'ın raporlarına göre, dünyadaki eğilimler 2030 yılına kadar aynen devam ederse yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısı 167 milyona çıkacak. 750 milyon kız çocuğu henüz çocuk yaşta evlenmiş olacak.