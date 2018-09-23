"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

'En büyük ihraç pazarı AB ülkeleri oldu'

23 Eylül 2018, Pazar 09:59
Türkiye'den yılın 8 ayında 96 ülkeye bin 439 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 5 milyon 715 bin dolar gelir elde edildi.

En fazla fındığı yine Almanya'ya sattık

Türkiye'den yılın ocak-ağustos döneminde 5 milyon 715 bin dolarlık çay ihracatı gerçekleştirildi. Bu dönemde en çok çay ihracatı Almanya'ya yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın 8 ayında 96 ülkeye çay gönderildi. Söz konusu dönemde bin 439 tonluk çay ihracatı karşılığında 5 milyon 715 bin 773 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'nin çay ihracatında 128 ton ile Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracattan 770 bin dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'le 634 bin dolar, ABD'ye ise 576 bin dolarlık çay satıldı.

Doğu Karadeniz'den aynı dönemde ihraç edilen bin 9 ton çaydan 2 milyon 999 bin 362 dolar gelir elde edildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, çayın Doğu Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünü olduğunu söyledi.

Çay Sektör Komitesi Başkanı da olan Turgut, çay ihracatının giderek geliştiğini belirterek, "İhracattaki gelişmeden memnunuz. Türk çayındaki marka bilinilirliğinin artması ve yurt dışı piyasalardaki tanıtım çalışmaları ile ihracat daha da gelişme gösterdi. Özellikle ÇAYKUR'un tanıtım çalışmalarındaki katkısıyla Avrupa ülkeleri pazarında önemli yer edinen Türk çayının en büyük ihraç pazarı AB ülkeleri oldu." dedi.

Turgut, turizm hareketliliğinin de çay ihracatına katkı sağladığına işaret ederek, "Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Arap turistlerin yoğunlaşması ile çaya Orta Doğu ülkelerinden de önemli talepler oldu." diye konuştu.

İhracatın daha da artmasını beklediklerinin altını çizen Turgut, "Çay ihracatımızın daha da gelişmesi için katma değerli üretime önem verilmesi gerekiyor. Her ülkenin, tüketici kitlesi tercihleri doğrultusunda çay türleri ve sağlık trendleri dikkate alınarak ürün geliştirilmesi ile önemli bir talep oluşacaktır. Bu talep ihracatımızı daha da artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Turgut, beyaz çayın da bu kapsamda ön plana çıktığını aktararak, yeni çay türlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalara ağırlık vereceklerini belirtti.

AB ülkelerinin çay ihracatında liderliğini koruduğunu ifade eden Turgut, son yıllarda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatta da önemli gelişmeler yaşandığını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: çay, ihracat, türkiye, ab
Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Minik Sedanur gözyaşları içinde defnedildi

    İran'daki terör saldırısına ilişkin Ruhani'den dikkat çeken açıklamalar

    MHP'nin af teklifine ilişkin Erdoğan'dan açıklama

    25 yıl sonra üst üste yenilgi tehlikesi

    Risale-i Nur'da Yavuz Sultan Selim ve İttihad-ı İslam mücadelesi...

    'Müslümanların ilme verdiği değeri gösteriyor'

    'ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmedik'

    Ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 60'a yükseldi

    İsrail'e bu konuda bir yasak getiren ilk AB ülkesi olabilir
    📷

    Karikatürler

    Mizah mizah yok! Aa olmadı

    İslâm siyasete malzeme olmasın

    İhtiyaç listeleri velileri bıktırdı

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    CHP'den inşaat işçileri raporu

    'Ortak paydamız adalet, ortak paydamız hukukun üstünlüğü'

    Erbaş: Din eğitimi olmadan din hizmeti olmaz

    MHP af teklifinin detaylarını kamuoyuna sundu

    'Hayatım boyunca büyük ofisleri kaplayan küçük insanlarla karşılaştım'

    Irak hükümetinden Türk ve İran ürünlerine vergi hamlesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Ağabeyden “tenkit” dersleri
    Cevher İLHAN

    Zavallılık…
    Genel

    Bu cesareti nereden alıyorsunuz? İmanımızdan!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Benimle gelen perişan kalmaz
    Genel

    İhtiyaç listeleri velileri bıktırdı
    Faruk ÇAKIR

    Tefrika tuzağını bozalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İslâm siyasete malzeme olmasın
    Genel

    MHP'nin af teklifine ilişkin Erdoğan'dan açıklama
    Said YÜKSEKDAĞ

    Üniversiteyi kazandım, ama nerede kalacağım?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.