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6 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Hacc ve Umre sektörünün öncü isimleri İstanbul’da buluştu

06 Aralık 2017, Çarşamba 11:30
Türkiye ve Suudi Arabistan’ın en büyük Hac ve Umre hizmeti veren kuruluşlarından Dar Al-Eiman Firması sektörde faaliyet yürüten Hac ve Umre acenteleri ile Grand Hyatt Taksim Otel’indeki ödül töreninde bir araya geldi.

Sektörde başarı gösteren firmaların ödüllendirildiği tören Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Tören öncesi katılımcılara hitaben bir konuşma yapan Dar Al-Eiman Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Usame Filali, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çekerek Türkiye’den Suudi Arabistan’a her yıl çok sayıda Hacı adayı ve umrecinin kutsal topraklara akın ettiğini hatırlattı.  Filali, Türk hacı adaylarını ve umrecileri Allah’ın misafirleri olarak gördüklerini ve ona göre hareket ettiklerini söyledi. 

MEKKE VE MEDİNE DÜNYANIN EN YAŞANILIR ŞEHİRLERİ OLACAK

Ödül töreninin ardından sektör temsilcileri ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Dar Al-Eiman Türkiye Temsilcisi Muhammed Faruk Durmuş, Suudi Arabistan’ın Mekke ve Medine gibi kutsal şehirlere ev sahipliği yaptığını hatırlattı.  Suudi Arabistan devletinin hac ve umre sektörüne gösterdiği önemin ön sıralarda geldiğini dile getiren Durmuş, bu çerçeve de 2030 vizyonu çerçevesinde Mekke ve Medine’nin yeniden inşa etme projesinin olduğunun altını çizdi. Durmuş, bu projelerin temelinde daha çok umreciye daha iyi hizmeti daha iyi koşullarda verebilmek olduğunu söyledi. Mekke’deki Haremüşşerif bölgesinin genişletilme projesinin 1. etabının tamamlandığını aktaran Durmuş, bölgede devam eden projelerin uzun yıllar devam edecek mega projeler olduğunu ve sonuçlandığı zaman Mekke ve Medine’nin dünyanın en yaşanılır şehirlerinin arasında olmasının hedeflendiğini anlattı.

TÜRK HALKININ HACC VE UMRE’DEKİ DİSİPLİNİ DİKKAT ÇEKİYOR

İklim Turizm Satış ve Pazarlama Müdürü Mahmut Özdemir ise Suudi Arabistan’ın ciddi anlamda bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirtti. Ülkenin 2030 hedefinin ne olduğunun henüz belirsiz olduğunun altını çizen Özdemir Suudi Arabistan’da yaşanan gelişmelerin hac ve umre sektörüne de etkilerinin olacağını söyledi.  İkram Turizm Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çetin de Türkiyeli hacı adaylarının ve umrecilerinin Suudi Arabistan’da büyük değer gördüğüne vurgu yaptı. Türk halkının ibadetleri esnasında disiplinli davrandığına dikkati çeken Çetin, Kabe-i Şerif ve Mescidi Nebevideki telefonla video ve fotoğraf almasının yasaklanmasının genel olarak olumlu karşılandığını söyledi.

Etiketler: hac, organizasyon
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