Hak-İş: Asgari ücret zorlukları aşabilecek oranda olmalı

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş’in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuştu.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan konuşmasında geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile gerçekleştirdikleri dört saat süren görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, görüşmede yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti gündeme getirdiklerini aktarıp, “Asgari ücretin ekonomik sıkıntıların getirdiği zorlukları aşabilecek oranda olması ile Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı da dahil asgari ücretin bütünüyle masa yatırılmasını talep ettik. Asgarî Ücret Tespit Komisyonu’nun antidemokratik, işçileri temsilden uzak yapısının daha katılımcı bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili önerilerimizi sunduk.” dedi.

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