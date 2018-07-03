Hazine’nin nakdi 12 günde 40 milyar lira azaldı

Hazine’nin kasasında bulunan nakitin 1-13 Haziran tarihleri arasında 49.9 milyar liradan 9 milyar 614 milyon liraya kadar indiği belirtildi.

Hazine’nin kasasında bulunan nakitin 1-13 Haziran tarihleri arasında 49.9 milyar liradan 9 milyar 614 milyon liraya kadar indiği belirtildi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, seçimden birkaç hafta önce emeklilere bayram ikramiyesi, bayram öncesi aylıkların erken ödenmesi gibi harcama kalemleri söz konusu olsa da, Hazine’nin nakdindeki bu denli azalma tam olarak açıklanamıyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık bilançosuna göre, Hazine’ye ait mevduat 1 Haziran’da 49 milyar 921 milyon 91 bin lira seviyesindeydi. Bu para 8 Haziran’da 32 milyar 546 milyon 238 bin liraya, 13 Haziran’da 9 milyar 614 milyon liraya kadar indi. 15 Haziran sonunda ise 10 milyar 349 milyon 600 bin seviyesinde gerçekleşen nakit TL miktarı, 22 Haziran’da 20 milyar 230 milyon 716 bin lira oldu. Hazine’nin elindeki nakit en son Nisan 2017’de tek haneli rakamları görmüştü.