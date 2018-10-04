"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İflaslar artacak

04 Ekim 2018, Perşembe 18:04
JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen, Türkiye’deki enflasyon verilerini yorumladı. Ökmen, “Yükselen enflasyonun temelinde talep değil maliyet baskısı olduğu için faiz artışları anlamsız” dedi.

Enflasyon; gıda fiyatları, ev eşyası ve ulaşım başta olmak üzere TL’deki değer kaybının genele yayılan artışları tetiklemesiyle Eylülde yüzde 24,5’e tırmanarak, son 15 yılın en yüksek seviyesini gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘en kötü’nün geride kaldığını, ekim ayıyla birlikte enflasyondaki iyileşmenin görüleceğini öne sürerken, gözler Merkez Bankası’nın 25 Ekim’de açıklanacak faiz kararına çevrildi. Yaptığı yazılı açıklamayla enflasyon verilerini yorumlayan Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan Ökmen ise üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarındaki artıştan iki kat daha yukarıda olmasının, stoklamanın fiyatlama üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Ökmen, bir yandan üretimden çekilen firmaların daha da artacağını, diğer yandan da TÜFE’nin gelecek dönemlerde mevcut seviyesinin yukarı doğru artış eğilimi içerisinde olduğuna işaret ettiğini söyledi.

‘Sorun maliyet ve finansman’

Yükselen enflasyonun temelinde talep baskısı yerine maliyet baskısı olduğu için faiz artışlarının anlamsız ve para politikasının da işlevsiz duruma düştüğünün iyice ortaya çıktığını kaydeden Ökmen, büyüyemeyen ekonominin, maliyet artışlarının tamamını belli bir zaman diliminde tüketicilere yansıtmaya çalışacağını, maliyet artışlarını topluma yansıtamayan üreticilerin de faaliyet kaybı, üretim durdurulması, konkordato ve iflas gibi sonuçlarla karşılaşacağını belirtti. Bu konjonktürde fiyatlamayı etkileyen birinci faktörün Türkiye ekonomisinin yüksek üretim maliyetleri ve finansmana erişim zorlukları nedeniyle ‘büyüyememek’ olduğuna dikkat çeken Ökmen, mevcut konjonktürde, topluma/tüketiciye yansıtılan maliyet artışlarının enflasyona, üretimden çekilmelerin de durgunluğa eş zamanlı olarak yol açtığını belirterek, “Böyle bir ortamda enflasyon hedeflemesinde zabıta marifetiyle mücadele çalışmalarına yönelmek kamusal açıdan oldukça gereksiz bir zaman kaybıdır” dedi.

‘Acilen reform yapılmalı’

Fiyat istikrarını yeniden hedeflenen seviyelere ulaştırmak ve ekonomik büyümeyi canlandırmak için bir an evvel yatırım atmosferini bozan temel alanlarda reform yapılması ve bankacılık sektörünün yeniden kredi verebilme pozisyonuna getirilmesi gerektiğini anlatan Ökmen “Ekonomide yeniden likidite bolluğu ve ilave kredi verme arzusunun arttırılmasının ilk koşulu ise bankacılık sektörünün sermeye yeterlilik oranlarının uluslararası uygulamalarla uyumlu yöntemlerle artırılmasıdır” dedi.

Etiketler: şirket, iflas, döviz, kriz
Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeni havalimanı inşaatında çalışan 6 işçi daha tutuklandı

    Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücrete zam çağrısı

    'Enflasyon daha da artacak'

    Merkel: İran güçleri Suriye'den çekilmeli

    İflaslar artacak

    ABD'den Rusya'ya Nükleer Anlaşmayı ihlâl suçlaması

    Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor ikinci maçlarına çıkıyor.

    "Başkanlığın faizden gelir elde ettiği" haberleri hakkında Diyanet'ten açıklama

    Batman'daki terör saldırısı ile ilgili ABD ve AB'den açıklama

    Hala binlerce kişi enkaz altında

    Hindistan'dan Arakanlı Müslümanları zor durumda bırakan karar

    Endonezya'da bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor

    İçişleri Bakanlığı: Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

    Son iddialara ilişkin Facebook'a resmi soruşturma

    Trump'ın hakkındaki iddialar ABD kamuoyunun gündemine oturdu

    Muharrem Usta hakkında hukuki girişim başlatıldı

    Trump'ın tepki çeken sığınmacı kararına yargı engeli

    Batman'da askeri araca terör saldırısı: 7 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

    Kriz kavga ederek çözülmez

    Enflasyon fena patladı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Cevher İLHAN

    Af yerine köklü yargı reformu
    Genel

    Enflasyon fena patladı
    Genel

    Artık içimize fitne sokmayı bırakın
    Genel

    Kriz kavga ederek çözülmez
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’siz Suriye toplantıları
    Genel

    Hareket et, sağlıklı ol: Yürümek için 20 sebebiniz var...
    Genel

    Bu uygulamayla tasarruf sağlanmaz
    Genel

    Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.