İhracat Aralık'ta yüzde 7.4 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.4 artışla 12 milyar 346 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2016'da ihracat 1.37 kilograma geriledi. 2016'da pariteden kaynaklanan ihracat azalması 1.5 milyar dolar oldu.” dedi.

TİM'in 2017 ihracat beklentisi 155 milyar dolar.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu yılın sonunda ihracatın 155 milyar dolara yükselmesini öngördüklerini belirterek, Orta Vadeli Plan (OVP) hedefi olan 153,3 milyar doları geride bırakacaklarına inandıklarını söyledi.

Büyükekşi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Wyndham Otel'de düzenlenen, "2016 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Küresel ticaret açısından 2016'nın zor geçtiğine işaret eden Büyükekşi, "Dünya Ticaret Örgütüne göre, 2016 küresel ticaretteki miktar bazındaki büyüme son 15 yılın en düşük büyümesi olacak. Dolar bazında baktığımızda 2016'nın 10 ayındaki küresel ticaretin yüzde 4 daraldığını görüyoruz. Yıl sonunda ise dünya ticaret hacminin 16 trilyon dolar olması bekleniyor. Yani 2008 yılında 16,3 trilyon dolar olduğunu düşünürsek, aslında daralma 2008 yılının da altında." diye konuştu.

İhracat açısından da 2016'nın zor olduğuna değinen Büyükekşi, petrol ve emtia fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle ihracat fiyatlarında gerileme yaşandığını kaydetti. Büyükekşi, 2015 yılında 1,44 olan kilogram başı ihracatın, geçen yıl 1,37 kilogram dolara gerilediğini bildirdi. Yıl genelinde bu gerilemeden kaynaklı ihracat kaybının 3,5 milyar dolar olduğunu belirten Büyükekşi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rusya ile yaşadığımız krizin yanı sıra Irak, Suriye ve Libya'da yaşanan çatışmalarda ihracatımızda düşme konusunda önemli bir rakam oluşturdu. Bu ülkelere ihracatımız 3,7 milyar dolar düşüş gösterdi. Türk lirası ve sterlinin dolara karşı değer kaybetmesi de yaptığımız ticaretin dolar karşılığının azalmasına sebep oldu. 2016 yılındaki parite kaynaklı toplam kaybımız 1,5 milyar dolar. Bunların tamamını topladığımızda 2016 yılında 8,7 milyar dolar kaybetmiş oluyoruz. Yani bütün bunlar olmasaydı, 2016 ihracatımız yüzde 5 artarak 150,8 milyar dolar olacaktı. Aslında buna daralma bile denmez, sadece yüzde 8 daralma yaşadık."

Büyükekşi, Rusya'nın ihracatının yüzde 22, İngiltere'nin yüzde 12,4, Çin'in yüzde 7,4, ABD'nin yüzde 4,6 ve AB'nin de yüzde 4 gerilemesi göz önüne alındığında, Türkiye'nin ihracatının azaldığını söylemenin matematiğe hakaret olacağını dile getirdi.

"Dünya ticaretinden alınan pay rekor kırdı"

İhracatın dünya ticaretinden aldığı payın, 2015 yılında yüzde 0,87 iken, geçen yıl yüzde 0,89'a çıkarak rekor kırdığına dikkati çeken Büyükekşi, "En önemli ticari partnerimiz AB'nin ithalatındaki payımız yüzde 1,28'e ulaşarak yine rekor kırdı. 2015 yılında bu pay yüzde 1,21 idi. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ithalatından aldığımız pay 2015'te yüzde 0,28 iken, geçen yıl yüzde 0,29'a çıktı." şeklinde konuştu.

Büyükekşi, geçen yılın aralık ayında ihracatın, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 12 milyar 346 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Dün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ise yüzde 9,3'lük bir artış açıkladı. İhracatımız, 12 milyar 817 milyon dolar. Kilogram bazında ise ihracatımız yüzde 4,7 artış gösterdi." ifadesini kullandı.

"İhracatta lider otomotiv sektörü"

Sektörel olarak bakıldığında 2016 yılı aralık ayında en fazla ihracatı, 2 milyar 348 milyon dolarla otomotiv sektörünün yaptığını kaydeden Büyükekşi, otomotiv sektörünü, 1 milyar 339 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 282 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörlerinin takip ettiğini bildirdi. Aralık ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD olduğuna değinen Büyükekşi, "Almanya'ya ihracat yüzde 3,7, Irak'a yüzde 59, İtalya'ya yüzde 12, ABD'ye yüzde 8,7 artış gösterdi. Aralık ayında ihracat artışında öne çıkan ülkelere bakıldığında ise Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 77, Irak yüzde 59, Bulgaristan yüzde 44 artış kaydetti." diye konuştu.

Büyükekşi, ihracatçılar olarak ülke coğrafyasının potansiyelini açığa çıkarabilmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2017'yi neden ihracatta atılım yılı ilan ettiğimizi paylaşmak istiyorum. 2017 yılında petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün son bulmasıyla, ihracat fiyatlarımız tekrar artışa geçecek. Rusya ile yaşadığımız siyasi kriz neticesindeki ihracat kayıpları azalarak ortadan kalkacak. Çevremizde yer alan petrol ihracatçısı ülkelerin de 2017 yılında petrol fiyatlarının artmasından dolayı ekonomilerinde toparlanma olacağını öngörüyoruz. Bu ülkelere ihracatımız inşallah artışa geçecek. Hükümetimizin açıkladığı tüm reform ve destek paketlerinin yanında ihracata verilen destek limitinin 1 milyardan, 3 milyara çıkması, ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi, ihracatçılara verilen finansal teşvikler 2017'de ihracatımıza hız katacak."

"2017 ihracat hedefi 155 milyar dolar"

Büyükekşi, ayrıca bu yıl Türkiye'nin örselenmeye çalışılan imajını tamir edebilmek için Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci liderliğinde "algı yönetimi kampanyası" başlatacaklarını ve bu sayede ülkenin ve ürünlerin algısının olumluya döneceğini söyledi.

Bu yılın sonunda ihracatın 155 milyar dolara yükselmesini öngördüklerini de aktaran Büyükekşi, Orta Vadeli Plan hedefi olan 153,3 milyar doları geride bırakacaklarını inandıklarını dile getirdi.