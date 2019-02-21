İneğin adı ‘Holstein’, buğdayın adı ‘Glosan’

CHP’li Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ithalata dayalı tarım politikası izleyen AKP iktidarını eleştirdi.

Gürer, iktidarın “millî ve yerli ” iddiasıyla yürüttüğü tarım politikasının, ülkeyi tohum, gübre ve ilâçta ithalata mahkûm ettiğini söyledi. Bitki tohumlarında ve hayvanlarda artık yerli ırkların kalmadığını belirten Gürer, “Yerli Karası” isimli büyükbaş hayvanın yerini Amerika’nın Brangusu, “sert yayla” isimli buğday tohumunun yerini, çılgın tohum diye tanıtılan glosanın aldığını, patates tohumlarının ise madalyn, agata, jeli, agriya, gibi isimlerden oluştuğunu ifade etti. Fatih Karagöz - Ankara

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