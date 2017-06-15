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İşsizlik rakamları açıklandı: 'İşsizler ordusu' büyümeye devam ediyor

15 Haziran 2017, Perşembe 10:10
Şubat-Mart-Nisan döneminde işsizlik yüzde 11.7, tarım dışı işsizlik yüzde 13.7 olarak açıklandı.

Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan yükselerek yüzde 11,7'ye çıktı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak, 3 milyon 642 bin kişiye ulaştı.

Aynı dönemde işsizlik oranı 1,6 puan yükselerek yüzde 11,7 oldu.

İşsizlik oranı, martta bir önceki aya göre ise 0,9 puan geriledi. Söz konusu oran, şubatta yüzde 12,6 seviyesinde bulunuyordu.

Martta tarım dışı işsizlik, 1,8 puanlık artışla yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,4 puanlık artışla yüzde 21,4'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 1,7 puanlık artışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.

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Etiketler: işsizlik rakamları
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  • nafi

    15.06.2017 18:56:40

    ben düz lise mezunuyum genellikle işsizler düz lise mezunu olur 10 11 yıl boyunca işsizim babam annem çevrem hiçbir iş bulamıyor işsizliğin önemli sebebi fabrika iş sahası olmaması kırşehir ilçesi kamanlıyım ilçede ne işsahası var gençler okudummu hemen gidiyor hep yaşlılar dolubunun sorumlusu devlet devlet ya iş versin yadamaaş bağlasın yoksa düz lisey gidenlr meslek öğretmeyen okula gidenler babasının eline bakacak gelceğin işsizi olacak

  • HÜSEYİN İLHAN

    15.06.2017 10:42:22

    ALIIIIN DERHAAAL İŞE İNSANLARI ALIIIN demekle işsizlik çözülmüyormuş demek ki eyyy alil kafa.İŞSİZLİK ülkeyi iyi idare ederek İSRAF,SAVURGANLIK,Milletin hakkını yandaşa peşkeş çekmemekle olur.Ahh o alil kafa nerede anlayacak bunu.

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