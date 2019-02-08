‘İstanbul’un villacısı’ da konkordato ilân etti

Kemerburgaz, Göktürk ve Bolluca’da 200 bin metrekareden fazla konut, villa ve işyeri ile birçok projeye imza atan ve ‘İstanbul’un villacısı’ olarak tanınan Neo Yapı konkordato ilân etti.

Geçen aylarda da firma hakkında iflâs talepli icra takibine gidilmişti. Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre 18 yıl önce Kadir Aydın ve Feridun Uzunyol tarafından kurulan Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ, ağırlıklı olarak Göktürk ve Arnavutköy Bolluca’da projeler geliştiriliyor. Projeler daha çok orta ve üst gelir grubuna hitap ediyor. Neo Yapı’nın geliştirdiği projelerde fiyatlar 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkan karara göre Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ’ye 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

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