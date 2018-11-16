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16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

İşte konutun en pahalı olduğu ilçeler

16 Kasım 2018, Cuma 15:48
Türkiye genelinde konutta metrekare değeri en yüksek ilçe 11 bin 323 lirayla Beşiktaş olurken, onu 10 bin 222 lirayla Bozcaada ve 9 bin 200 lirayla Beykoz takip ediyor.

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın, ülke genelinde en değerli konut ve iş yerlerinin bulunduğu ilçe ve mahallelerin incelendiği "Türkiye'nin Gayrimenkul Değer Haritası" başlıklı araştırmasına göre, ilçe bazında en yüksek satış fiyatında başı Beşiktaş, Bozcaada ve Beykoz çekiyor.

Türkiye'de konut fiyatları en yüksek ilçeler arasında Beşiktaş 11 bin 323 lirayla ilk sırada yer alırken, onu 10 bin 222 lirayla Bozcaada, 9 bin 200 lirayla Beykoz, 9 bin 156 lirayla Bakırköy, 8 bin 571 lirayla Sarıyer, 8 bin 146 lirayla Çeşme takip ediyor.

Kadıköy'de konutların metrekare satış fiyatı 7 bin 386 lirayı bulurken, bu alanda Beyoğlu 6 bin 267 lirayla sekizinci, Bodrum 6 bin 57 lirayla dokuzuncu, Adalar ise 5 bin 673 lirayla onuncu sırada yer alıyor.

İş yerinde Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu

İş yerlerinde en yüksek meblağlı metrekare satış fiyatına sahip ilk 10 ilçeden 8 tanesi İstanbul'da yer alırken, listeye İzmir'den iki ilçe giriyor.

Listede ilk sırayı 14 bin 950 liralık iş yeri metrekare satış fiyatıyla Beşiktaş alırken, onu 11 bin 877 lirayla Sarıyer, 11 bin 833 lirayla Beyoğlu, 10 bin 455 lirayla Çeşme, 10 bin 229 lirayla Kadıköy takip ediyor.

Beykoz metrekare satış fiyatında 9 bin 400 lirayla altıncı sırada yer alırken, İzmir Güzelbahçe 8 bin 812 lirayla yedinci, Bakırköy 8 bin 640 lirayla sekizinci, Eyüp 8 bin 213 lirayla dokuzuncu, Üsküdar 7 bin 677 lirayla onuncu sırada.

En yüksek konut fiyatı Harbiye, Kuleli ve Bebek mahallelerinde

En yüksek fiyatlı konutların bulunduğu mahalleler listesinde ise Beşiktaş ve Sarıyer öne çıkıyor. İlk 10'da bu iki ilçe dışında Şişli ve Üsküdar'ın birer mahalleleri yer alıyor. Bu alanda en yüksek metrekare satış fiyatına sahip mahalle Şişli Harbiye. Harbiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 742 lirayla listenin zirvesinde bulunuyor.

Harbiye'yi bu alanda 25 bin 626 lirayla Üsküdar Kuleli, 25 bin 481 lirayla Beşiktaş Bebek, 24 bin 288 lirayla Beşiktaş Kuruçeşme, 24 bin 174 lirayla Sarıyer Yeniköy takip ediyor.

Listede altıncı olan Sarıyer Baltalimanı'nda ortalama satış fiyatları 24 bin 92 lirayı, Sarıyer Pınar'da 23 bin 186 lirayı, Sarıyer İstinye'de 21 bin 465 lirayı, Sarıyer Rumelihisarı'nda 20 bin 156 lirayı, Beşiktaş Levazım'da ise 19 bin 692 lirayı bulmakta.

İş yerinde yüksek fiyatlı mahalleler Levazım, Levent ve Harbiye

Araştırmaya göre, Türkiye'de en pahalı iş yerlerinin olduğu mahalleler listesine Beşiktaş damga vuruyor. İş yerlerine en yüksek rakamların ödendiği en pahalı ilk 10 mahalleden 5'i Beşiktaş'ta bulunurken, diğerler Şişli, Kadıköy ve Eyüp'ten.

Beşiktaş Levazım'da ortalama iş yeri metrekare satış fiyatı 30 bin 573 lirayı bulurken, Beşiktaş Levent'te 23 bin 275 liraya, Şişli Harbiye'de 20 bin 696 liraya, Kadıköy Caferağa'da 18 bin 615 liraya, Beşiktaş Akat'ta 17 bin 571 liraya, Kadıköy Caddebostan'da 17 bin 370 liraya ulaşıyor.

Listede Beşiktaş Nisbetiye 14 bin 967 lirayla yedinci, Şişli Esentepe 14 bin 732 lirayla sekizinci, Eyüp Göktürk 14 bin 571 lirayla dokuzuncu, Beşiktaş Etiler ise 14 bin 327 lirayla onuncu sırada bulunuyor.

AA

Etiketler: ilçe, konut
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