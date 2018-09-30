Kâğıt krizi kitapları da etkiledi

Dünya piyasalarında kâğıda olan talebin artması sonucu, kâğıt fiyatlarının dolar cinsinden belirlenerek doların yüzde 40’lara ulaşan değer artışı, kâğıt giderlerinde artışa sebep olmuştu.

Kâğıt zamlarındaki artış, birçok yayınevi ve kâğıdın kullanıldığı sektörleri de etkiledi. Yeni Asya Neşriyat da bu durumdan etkilenerek, bugünden itibaren Risale-i Nur Külliyatı dahil diğer yayınlarına zam yapacağını duyurdu.

1 Ekim’de fiyatlar arttı

Yeni Asya Satış-Pazarlama Müdürü Cesim Aydın konuyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’deki ekonomik krizden kaynaklanan piyasadaki artışlar sebebiyle, Biz de Yeni Asya Neşriyat olarak 1 Ekim itibarıyla kitap fiyatlarımızı güncellemek zorunda kaldık. Aslında Ağustos ayında yapmamız gereken fiyat artışlarını iki ay erteleyerek Ekim ayında yapmaya karar verdik. Daha önce Ankara’da yapılan Türkiye Neşriyat Komisyonu toplantısında da mağaza ve temsilcilerimize fiyat artışları noktasında bilgi verilmişti.”

Haber: Kübra Örnek - İstanbul