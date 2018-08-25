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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kâğıtta da dışa bağımlıyız

25 Ağustos 2018, Cumartesi 22:38
Türkiye’de, ABD ile yaşanan papaz Brunson krizinin ardından Dolar ve Euro kurunun rekor seviyelere ulaşması yayıncılık sektörünü de vurdu.

İthal edilen kâğıda erişim sağlamakta zorlanan yayıncılar, çeviri kitaplar için kur üzerinden ödenen telifler ile yüksek vergilerden kaynaklı olarak da sorun yaşıyor. DW Türkçe’ye konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye’de sadece birinci hamur kâğıt üretildiğine, bu üretimin de pazarın yüzde 3’üne denk geldiğine dikkat çekerek gazete ile kitap kâğıdının neredeyse tamamının ithal edildiğini belirtiyor. Kocatürk, Türkiye’nin ilk kâğıt fabrikası SEKA İzmit İşletmesi’nin özelleştirme kapsamına alınması ile 2005 yılında kapatılmasından sonra yayıncılık sektörünün kâğıtta yurtdışına bağımlı kaldığını anlatıyor. 

Türkiye’de kitap kağıdı üretilmiyor 

Kitap satışlarında bu yıl yaşanan düşüşe kurdaki yükselişin eklenmesiyle sektörün çok ciddî sıkıntıya girdiğini dile getiren Kocatürk, “Türkiye’de kitap kağıdı üretilmiyor. Tonu 750 avro olan kâğıt şimdi 900 avroya çıktı” diyor. Türkiye’de devletin yayıncılık sektörünü desteklemesi gerektiğini de belirten Yayıncılar Birliği Başkanı, “Sembolik olarak kitaplardaki katma değer vergisi yüzde 1’e çekilebilir. Ayrıca, yayıncılık sektörü vadeli çalışan bir sektör. Dağıtılan kitapların vergileri peşin ödeniyor. Bu da değişebilir” diyor. 

Etiketler: kağıt, dolar, euro
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