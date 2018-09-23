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23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Kriz, Diyarbakır’ın karpuzunu da etkiledi

23 Eylül 2018, Pazar 19:45
Diyarbakır’ın meşhur karpuzları da ekonomik krizden etkilendi. ‘Kamuda tasarruf tedbirleri’ adı altında karpuz festivali iptal edildi. İptale tepki gösteren vatandaşlar ‘esas tasarrufu yetkililer yapmalı’ dedi.

Diyarbakır’daki karpuz festivali de ekonomik krizden etkilendi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl yapılması planlanan “8. Kültür ve Karpuz Festivali” iptal edildi. Üstelik festivalin duyurusu yapılmış, hazırlıklar tamamlamış, karpuz koşusu bile yapılmışken. 

İptal sebebi ‘tasarruf’

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, “kamuda alınan tasarruf tedbirlerine örnek olmak adına” festivalin iptal edildiği açıklandı. Diyarbakırlılar bu tasarrufa tepkili. Artı Gerçek’te yer alan habere göre tasarrufun Diyarbakır’ın meşhur karpuzları üzerinden yapılması hem üreticinin, hem esnafın, hem de vatandaşın tepki duymasına sebep oldu.

‘SiyasÎler de tasarruf yapsın’

Diyarbakır’ın şimdiki karpuzlarında eski tadı bulamadığını belirtse de esnaf Ali Haydar Canlı, tasarrufu kimin nasıl yapacağını şu şekilde sıralıyor; “Tabiî ki tasarruf şart. Ama cumhurbaşkanı, bakanlar, müsteşarlar olsun elli takım elbise giymesin. Her gün yeni bir takımla halkın önüne çıkmasınlar. Evlerinde on çeşit yemek yapmasınlar. Tasarrufu böyle yapsınlar.”

‘Kendilerine çeki düzen versinler’

Kimi vatandaş ise “Halktan keseceklerine saraydan kesilsin” diyerek ülkenin geldiği halden yakınıyor. Her ne kadar ülkede “kriz yok“muş açıklamaları yapılsa da Diyarbakırlılar ülkenin gidişatından, hayat pahalılığından şikâyetçi. 83 yaşındaki Hüseyin Duyu, festivalin iptal edilmesine anlam veremediğini belirterek, “Diyarbakır’ın kültür ve geleneğidir. Diyarbakır, karpuzuyla ünlüdür. Ekonomik krizle, festivalin ne alâkası var. Olmaz, böyle bir şey olamaz. Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yaptılar. Olur mu böyle bir şey! Diyarbakır’ın hali bu mudur? Adam aç, evine ekmek götüremiyor. 83 yaşındayım bu kadar kötü günler görmedim. Kıtlık gördüm, ama bu kadar olmadı. Bu namus kıtlığıdır. Eskiden ekmek yoktu, arpa yerdik. Şimdi millet fakir olmuş. Bu olacak iş değil. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hükümet kendine bir çeki düzen versin” diyor.

Etiketler: diyarbakır, karpuz
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