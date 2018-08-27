Limonun kilosu tarlada 1, markette 10 TL

Bazı market ve pazar tezgâhlarında limonun kilogram fiyatı 10 TL’yi buldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, son günlerde market rafları ve pazar tezgahlarında fiyatıyla en dikkat çeken ürünlerin başında limon geliyor. 1 kilogram limonun fiyatı bazı yerlerde 6-7 TL’ye satılırken, bazı yerlerde ise 10 TL’yi buldu. İlk olarak Türkiye’nin limon ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan Mersin Erdemli’nin Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, “Piyasada satılan limon ‘yatak limon’ diye tabir edilen geçen senenin mahsulü. 1 kg limonun fiyatını 10 TL’ye çıkaracak bir gelişme olmadı. Şu anda hasat edilen yeni limonun fiyatı da 1 TL’den başlıyor 1.8 TL’ye kadar çıkıyor. Üretici kazanmıyor yani. Tarladan 1.5 TL’ye çıkan limona 1.5 TL de masraf eklenir. Sonrasında son satıcı 2 lira kar koysa bile en fazla 5 TL’ye satılmalı” dedi. İhracat artışının fiyat üzerinde bir etkisi olabileceğine değinen Şahin, “İhracat hiç durmadı. Rakip ülkelerde aşırı sıcaklardan dolayı limonların kalitesi düştü. Daha bayram öncesinde bölgemizdeki bir üreticiden 6 TIR yani 150 ton limon istediler” diye konuştu.